Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян 3 декабря прибыла в оккупированную Абхазию, где встретилась со студентами «Абхазского государственного университета» и раскритиковала международные и неправительственные организации, в частности Агентство США международному развитию (USAID).

По его словам, подобные организации внедряют «свою политику и ценности», «меняют культурный код стран» и лишают их независимости. Она пожелала абхазскому руководству «мудрости, смелости и силы, чтобы бескомпромиссно бороться с ними».

Кремлевская пропагандистка отметила, что очень любит бывать в Абхазии и посещает регион не менее двух раз в год. По имеющимся данным, участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе политику, экономику, ситуацию на Ближнем Востоке и российскую «специальную военную операцию» в Украине.

Недавно с критикой USAID выступил «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба. По его словам, международные неправительственные организации, считающие Абхазию оккупированной территорией, больше не будут допущены в регион. Ардзинба отметил, что на официальном сайте USAID опубликована информация о том, что «в Абхазии реализуются проекты, «нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии».

