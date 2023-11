Российские пропагандистские каналы показали кадры взятых в плен грузинских бойцов в Украине

19 ноября российский телеканал НТВ в программе «Итоги Недели» показал видео, на котором корреспондент телеканала задает вопросы двум грузинским бойцам – Георгию Чубитидзе и Георгию Гоглидзе. По имеющимся данным, оба они были захвачены российскими войсками в ноябре в Донбассе, около десяти дней назад.

На видео Чубитидзе рассказывает, что был «снайпером» во время событий на Майдане 2014 года. По его словам, его наняли «бывшие сотрудники грузинской разведки от имени Саакашвили». У обоих грузин есть телесные повреждения, которые указывают на физическое насилие (в том числе по лицу). В то же время говорят они медленно и невнятно.

24 ноября еще один российский пропагандистский канал опубликовал видео, на котором оба грузина находятся в темной комнате с завязанными глазами. На видео вошедший в комнату человек спрашивает их личности, и они называют свои имена и фамилии.

14 ноября распространилась информация, что российские ВС захватили в Украине двух грузинских бойцов, которые заявили, что связаны со 2-м Интернациональным легионом ВСУ. В МИД Грузии тогда подтвердили, что захваченные бойцы были грузинами.

«Civil Georgia» связался с МИД Грузии, Красным Крестом и Посольством Украины в Тбилиси и запросил дополнительную информацию о захваченных россиянами в член грузинских бойцах. Статья будет соответствующим образом обновлена.

