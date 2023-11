Документ политики GIP показывает разное восприятие рисков в Грузии

22 ноября Институт политики Грузии (GIP) опубликовал документ политики под названием «Управление исходящих от России рисками: путь к устойчивости Грузии», в котором раскрываются различия в восприятии рисков среди экспертов, правительства Грузии и населения. Документ, авторами которого являются эксперты Корнели Какачия, Саломе Канделаки и Бидзина Лебанидзе, призывает к разработке стратегии межсекторальной устойчивости, основанной на едином подходе общества, с целью выявления и управления глобальными, диффузными и локальными рисками.

Следует отметить, что, несмотря на различия, все акторы идентифицируют Россию, как главный риск для Грузии, однако в документе отмечается, что, несмотря на то, что в стратегических документах Россия рассматривается «в первую очередь как политический вызов и вызов безопасности», политика в отношении России является более мягкой и предполагает более активное экономическое участие.

Авторы документа различают глобальные и диффузные риски. Глобальные риски возникают из-за идентифицируемого географического местоположения, в то время как диффузные риски «либо не связаны с географией, либо по своей сути нетерриториальны, несмотря на то, что их влияние может варьироваться в зависимости от местоположения». Авторы определили 20 глобальных и диффузных рисков, имеющих отношение к Грузии, большинство из которых исходят из России, и определили 12 таких рисков в контексте Грузии.

Нюансы различий в восприятии рисков

В рамках политического документа были опрошены 36 грузинских экспертов, занимающихся внутренней, внешней политикой и политикой безопасности. Результаты экспертного опроса подкреплены результатами опроса общественного мнения и анализом национальных стратегических документов.

Сравнение результатов опроса экспертов и опроса общественного мнения выявило нюансы различий, особенно по вопросам, касающимся России. В то время как эксперты считают экономическую зависимость от России риском высокого уровня, общественность имеет более амбивалентное отношение, во время чего Россия признается экономической угрозой, но в то же время отдается предпочтение определенным аспектам экономического сотрудничества.

С другой стороны, при оценке местных рисков эксперты единогласно оценили большую значимость политических рисков по сравнению с социально-экономическими рисками, в то время как население больше волнуют социально-экономические проблемы. Кроме того, в документе говорится, что «государственные служащие идут еще дальше и представляют экономические отношения с Россией как движущую силу недавнего экономического роста Грузии, а урегулирование политических связей с Россией – как необходимое условие мира в Грузии».

Документ завершается рекомендациями о том, как ключевые действующие лица в Грузии, включая правительство, общество и международных партнеров Грузии, могут работать вместе, чтобы поддержать процессы устойчивости Грузии, скрининг рисков, процесс их приоритетизации и сокращения.

Внедрение единого подхода общества

GIP дает восемь рекомендаций по укреплению устойчивости Грузии к эффективному принятию единого подхода общества:

содействовать и поощрять открытые дискуссии и сотрудничество между ключевыми акторами для уменьшения различий в восприятии рисков;

изучить такие успешные международные примеры, как Шведское агентство психологической обороны (MPF), и внедрить в Грузии аналогичный формат, адаптированный к местному контексту и потребностям;

в процессе разработки стратегий выявления, оценки и смягчения рисков должны быть задействованы все ключевые акторы и группы страны, чтобы понять и принять во внимание различные позиции и точки зрения;

принимая во внимание лучший опыт курсов Национальной обороны Финляндии, разработать обучение, тренинги и воркшопы для повышения осведомленности о рисках и усиления устойчивости;

поощрение частного и публичного партнерства в процессе анализа рисков и повышения устойчивости;

обеспечение прозрачности и подотчетности в процессе управления и принятия решений;

продвижение медиа- и цифровой грамотности в обществе;

сосредоточение внимания на общих ценностях и целях, которые выходят за рамки политических разногласий и объединяют общество, таких как экономическое развитие, социальное обеспечение или национальная безопасность.

Снижение риска со стороны России

Документ содержит восемь дополнительных рекомендаций по снижению риска со стороны России.

диверсифицировать импорт важных товаров из России, чтобы избежать чрезмерной зависимости от российского импорта;

диверсифицировать экспорт основной продукции, экспортируемой в Россию, чтобы избежать чрезмерной зависимости от российского экспортного рынка;

создание Агентства стратегических резервов для создания стратегических запасов критически важных продуктов, чтобы не допустить, чтобы страна стала уязвимой перед экономическим давлением России. Это можно было бы смоделировать на основе существующих передовых практик, таких как Национальное агентство по чрезвычайным запасам (NESA) Финляндии;

разработка механизмов скрининга инвестиций для предотвращения захвата российскими (и китайскими) компаниями критически важной инфраструктуры;

при установлении экономических связей с Россией, обеспечение соблюдения режима международных санкций и ведение отношений таким образом, чтобы не поставить под угрозу процесс вступления Грузии в ЕС и перспективу евроатлантической интеграции;

повышение осведомленности общественности об угрозах участия России в различных направлениях (риски безопасности, экономические риски, культурные риски);

вовлечение всех важных акторов – особенно тех, которые могут подвергнуться пагубному влиянию России (например, ГПЦ) – в процесс идентификации рисков и разработки стратегии управления рисками в отношении России;

коммуникация с западными партнерами об уязвимости Грузии перед Россией во избежание недоразумений и дискредитации перспектив евроатлантической интеграции Грузии.

