Британский министр по европейским делам находится с визитом в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 ноября встретился с государственным министром по европейским делам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.
По сообщению Администрации правительства Грузии, стороны обсудили существующее стратегическое партнерство между двумя странами, а также сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Была подчеркнута важность «Уордропского стратегического диалога» между Грузией и Великобританией.
Было обращено внимание на положительную рекомендацию Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
По информации Администрации правительства, среди вопросов, которые обсуждались на встрече, были ситуация и проблемы в регионе и мире. Внимание было сосредоточено на позитивной роли, которую Грузия может сыграть в достижении безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Ираклий Гарибашвили выразил готовность Грузии продолжать способствовать миру и стабильности в регионе.
На встрече премьер-министр проинформировал британского министра о реформах, реализуемых правительством, и поблагодарил Великобританию за вклад в укрепление государственных институтов и демократическое развитие страны.
Лео Докерти заявил, что на встрече он подчеркнул поддержку Великобританией евроатлантических устремлений Грузии.
В рамках своего визита в Грузию Лео Докерти также встретился с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили.
По информации МИД Грузии, «на встрече была отмечена важность визита министра по делам Европы в Грузию, что еще раз подтверждает стратегический характер двусторонних отношений и является еще одной демонстрацией растущего интереса Соединенного Королевства в отношении региона».
По информации министерства, были отмечены усилия грузинской стороны в направлении содействия миру и стабильности. Министр по европейским делам подчеркнул роль Грузии как посредника в регионе. Он особо отметил роль Грузии в направлении повышения региональной связности, энергетической независимости Европы и создания новой энергетической архитектуры.
«Была отмечена особая важность Уордропского стратегического диалога, который стал регулярной площадкой двустороннего сотрудничества. В этом контексте грузинская сторона подтвердила готовность провести 9-й раунд диалога в Тбилиси», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.
«Я заверил министра иностранных дел Дарчиашвили, что мы будем поддерживать усиление устойчивости по противодействию вредоносным действиям России», – написал Лео Докерти в Twitter после встречи.
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