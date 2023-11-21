Британский министр по европейским делам находится с визитом в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 ноября встретился с государственным министром по европейским делам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти.

По сообщению Администрации правительства Грузии, стороны обсудили существующее стратегическое партнерство между двумя странами, а также сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Была подчеркнута важность «Уордропского стратегического диалога» между Грузией и Великобританией.

Было обращено внимание на положительную рекомендацию Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

По информации Администрации правительства, среди вопросов, которые обсуждались на встрече, были ситуация и проблемы в регионе и мире. Внимание было сосредоточено на позитивной роли, которую Грузия может сыграть в достижении безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Ираклий Гарибашвили выразил готовность Грузии продолжать способствовать миру и стабильности в регионе.

На встрече премьер-министр проинформировал британского министра о реформах, реализуемых правительством, и поблагодарил Великобританию за вклад в укрепление государственных институтов и демократическое развитие страны.

Лео Докерти заявил, что на встрече он подчеркнул поддержку Великобританией евроатлантических устремлений Грузии.

The UK and Georgia are important and long-standing partners.



With Prime Minister @GharibashviliGe , I underlined the UK’s continued support for Georgia’s Euro-Atlantic aspirations.



🇬🇧 🤝 🇬🇪 pic.twitter.com/MQV5TJ0F4M — Leo Docherty MP (@LeoDochertyUK) November 21, 2023

В рамках своего визита в Грузию Лео Докерти также встретился с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили.

По информации МИД Грузии, «на встрече была отмечена важность визита министра по делам Европы в Грузию, что еще раз подтверждает стратегический характер двусторонних отношений и является еще одной демонстрацией растущего интереса Соединенного Королевства в отношении региона».

По информации министерства, были отмечены усилия грузинской стороны в направлении содействия миру и стабильности. Министр по европейским делам подчеркнул роль Грузии как посредника в регионе. Он особо отметил роль Грузии в направлении повышения региональной связности, энергетической независимости Европы и создания новой энергетической архитектуры.

«Была отмечена особая важность Уордропского стратегического диалога, который стал регулярной площадкой двустороннего сотрудничества. В этом контексте грузинская сторона подтвердила готовность провести 9-й раунд диалога в Тбилиси», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

«Я заверил министра иностранных дел Дарчиашвили, что мы будем поддерживать усиление устойчивости по противодействию вредоносным действиям России», – написал Лео Докерти в Twitter после встречи.

Great to be in Tbilisi. The UK’s support for Georgia’s sovereignty and territorial integrity is unwavering.



I assured FM @iliadarch of our support to build resilience in the face of Russia’s malign activity. pic.twitter.com/2NGFPhIKPZ — Leo Docherty MP (@LeoDochertyUK) November 21, 2023

Материал будет обновляться…

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