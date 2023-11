Сопредседатели Женевских международных дискуссий собрались в Вене

16 ноября сопредседатели Женевских международных дискуссий предоставили информацию о «конфликте в Грузии» Постоянному совету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. В ответ на доклад сопредседателей ЕС, США и Великобритания выступили с заявлениями о последних событиях на оккупированных территориях, таких как убийство гражданина Грузии у села Кирбали 6 ноября и похищение еще одного гражданина, процесс бордеризации и планы России по строительству постоянной военно-морской базы в Очамчире.

Заявление ЕС

В ответ на обращение сопредседателей Женевских международных дискуссий Евросоюз выступил с заявлением Постоянному совету ОБСЕ, где призвал Россию сделать четкое заявление о неприменении силы, поскольку он считает, что такое обязательство, наряду с созданием механизма проверки, имеет большое значение для укрепления безопасности и укрепления доверия и в то же время проложит путь к политическому диалогу. В Евросоюзе подчеркнули, что подобное заявление Грузия делала неоднократно.

В заявлении ЕС выражается сожаление, что обсуждения вопросов ВПЛ и беженцев во 2-й рабочей группе по гуманитарным вопросам по-прежнему невозможны из-за ухода представителей России, оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона с заседаний рабочей группы.

ЕС выразил обеспокоенность по поводу воздействия продолжающегося конфликта на Грузию и регион в целом и осудил незаконное военное присутствие России в Грузии. ЕС выразил обеспокоенность усилиями России по интеграции оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, а также продолжающимися действиями по «бордеризации», ограничениями на передвижение, произвольным задержанием граждан Грузии и планами создания постоянной военно-морской базы в Абхазии.

В своем заявлении Евросоюз еще раз призвал Россию «обеспечить немедленный доступ к оккупированным регионам Грузии международным правозащитным механизмам» и выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека. ЕС осудил убийство гражданина Грузии и незаконное задержание другого гражданина российскими оккупационными силами 6 ноября, подчеркнув, что «необходимо предотвратить подобные инциденты, а также их дальнейшую эскалацию, и чтобы виновные были наказаны».

«ЕС призывает Россию, как сторону конфликта, вновь взять на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ и выполнить свои обязательства по Соглашению из шести пунктов в полной мере и безотлагательно. Евросоюз также призывает Россию обеспечить надлежащее выполнение решения Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года по делу «Грузия против России», – говорится в заявлении.

ЕС повторил свой призыв к скорейшему восстановлению Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гали, в соответствии с установившейся практикой и без предварительных условий.

