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Источник: Служба госбезопасности Грузии
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Освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные сила

Civil.ge Send an email 15/11/2023 - 19:09
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 15 ноября, что Леван Петриашвили, которого незаконно задержали российские оккупационные силы в окрестностях села Эргнети Горийского муниципалитета, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

В процессе освобождения Левана Петриашвили из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии». Вопрос о его немедленном освобождении из незаконного заключения регулярно поднимался центральными властями Грузии в форматах Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и Женевских международных дискуссий. «Центральная власть Грузии на постоянной основе предоставляла информацию международным партнерам», – говорится в сообщении СГБ.

«Центральная власть вместе с международными партнерами продолжит активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», – заявляет СГБ.

Полную ответственность за все деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации Служба госбезопасности возлагает на оккупационные силы.

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Civil.ge Send an email 15/11/2023 - 19:09
3 1 minute read

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