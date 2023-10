Пашинян скептически относится к предложению Азербайджана провести переговоры в Тбилиси

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 октября отреагировал на предложение президента Азербайджана рассмотреть Тбилиси как место для проведения переговоров, а также двусторонних и трехсторонних встреч. Пашинян выразил обеспокоенность тем, что предложение Алиева, выдвинутое на фоне продолжающихся обсуждений о проведении встречи в Брюсселе, может быть истолковано как попытка подорвать уже согласованные принципы и перевести переговоры на другую платформу.

Премьер-министр Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении: В Гранаде прошла встреча, и принципы регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы на платформе Евросоюза, с нашей точки зрения и с точки зрения Евросоюза. И понятно, что когда мы встречаемся в Брюсселе, разговор должен проходить в рамках этих принципов, о которых, я не скажу, что они соответствуют только интересам Республики Армения. Республика Армения их приняла, и, кстати, Азербайджан тоже принял. И сейчас, когда мы обсуждаем вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, у нас есть рамки, которые нужно подчеркнуть, и когда Азербайджан пытается предложить другую платформу, это может быть истолковано нами, что, переходя на другую платформу, Азербайджан хочет нейтрализовать уже согласованные принципы».

Пашинян также выразил обеспокоенность возможностью скрытой повестки дня, которая, по его словам, может привести к применению силы, новому конфликту или усилению напряженности. Он пояснил: «Мы не против любого разговора, но мы против логики, которая выведет нас из рамок уже согласованных принципов».

Об этой инициативе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе своего неожиданного однодневного визита в Грузию 8 октября. На совместной пресс-конференции, состоявшейся в рамках визита, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия всегда готова внести свой вклад в продвижение долгосрочного мира и стабильности в регионе». «Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и мы, все три страны Южного Кавказа, должны иметь возможность самостоятельно решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития», – сказал он.

Со своей стороны президент Азербайджана выразил надежду, что «мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет происходить трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана». «Если Армения даст свое согласие, мы немедленно начнем через соответствующие ведомства двусторонние и трехсторонние встречи здесь», – добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)