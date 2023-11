Глава МИД Эстонии: «Если приоритеты будут выполнены, Грузия должна получить статус кандидата»

Поскольку Грузия ожидает рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС, «Civil Georgia» обратился с несколькими короткими вопросами к главным дипломатам европейских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поделился мнением по поводу ожидаемого решения Еврокомиссии и направил послание грузинскому народу.

Вопрос: Если бы вы сегодня голосовали за предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, как бы вы поступили?

ЕС определил 12 приоритетов для статуса кандидата Грузии, и голос Эстонии будет во многом зависеть от того, как эти приоритеты будут реализованы. Если приоритеты будут выполнены, Грузия должна получить статус кандидата.

Вопрос: что могло бы повлиять на все изменить ваше мнение (в ту или иную сторону)?

Качество и темпы реализации реформ в Грузии. Прогресс в реализации реформы необходим не только для получения статуса кандидата в ЕС, но и для обеспечения полноценной жизни с хорошими перспективами для всех граждан, включая инициативных людей и молодежь.

Вопрос: если Грузия не получит статус кандидата в декабре, как вы думаете, каким будет следующий шаг Евросоюза?

Грузия получила перспективу ЕС в 2022 году, и это был беспрецедентный и исторический шаг ЕС. Если Грузия не получит статус кандидата в этом году, перспектива еще есть. Есть и приоритеты, которые должны приблизить Грузию к статусу кандидата: перечень конкретных действий, который был передан властям Грузии специальным представителем ЕС Жозепом Боррелем во время его сентябрьского визита, Соглашение от 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля и Соглашение об ассоциации ЕС-Грузия помогут вам проложить путь в этом направлении.

Вопрос: каково ваше послание грузинскому народу относительно европейского будущего Грузии?

Грузинский народ показал удивительную твердость в поддержке евроатлантической интеграции Грузии и европейских ценностей. Продолжайте этот подход и используйте все демократические средства для участия в процессе принятия решений в вашей стране. Грузия принадлежит Европе; Вы на полпути к вступлению в ЕС. Эстония поддерживает интеграцию Грузии в ЕС, и мы очень хотим, чтобы вы добились успеха. Мы всегда готовы поделиться опытом наших реформ и уроками, полученными на пути к ЕС, чтобы способствовать интеграции Грузии в ЕС.

Вопрос: каково ваше послание другим членам ЕС относительно европейского будущего Грузии?

Эстония всегда поддерживала расширение. Наш подход не изменился и известен всем остальным государствам-членам ЕС. Наше послание заключается в том, что демократическая Грузия, которая разделяет европейские ценности и хорошо справляется с рыночной экономикой, действительно принадлежит семье ЕС.

Вопрос: существует ли стратегическое видение Евросоюза в отношении Грузии и региона, и как бы вы его охарактеризовали?

У ЕС есть видение иметь стабильный, безопасный, процветающий и хорошо интегрированный регион вблизи границ ЕС. Это также относится к Грузии и Южному Кавказу. Вот почему ЕС способствует хорошему управлению, демократии, верховенству закона и правам человека, безопасности, экономическому развитию, транспорту и связям как в регионе, так и в Грузии.

