Министр иностранных дел Латвии о статусе кандидата для Грузии: «дело за властью Грузии сделать свой максимум»

Поскольку Грузия ожидает рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС, «Civil Georgia» обратился с несколькими короткими вопросами к главным дипломатам европейских стран. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш первым поделился мнением об ожидаемом решении Еврокомиссии и обратился с посланием к грузинскому народу.

Вопрос: если бы вы сегодня голосовали по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, как бы вы поступили?

К счастью, мы не торопимся с принятием этого важного решения, поскольку с нетерпением ожидаем оценки Еврокомиссии по поводу достигнутого Грузией прогресса в выполнении 12 рекомендаций и ее готовности к статусу кандидата, которую мы внимательно обсудим.

Вопрос: что могло бы повлиять на все изменить ваше мнение (в ту или иную сторону)?

Предоставление статуса кандидата является процессом, основанным на заслугах, и его получение подчиняется определенным условиям. Правительство Грузии обязано сделать все, чтобы доказать Евросоюзу, что оно сделало все для выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Для Латвии важно увидеть реальный прогресс в осуществлении реформ, а также усиленное соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС.

Вопрос: если Грузия не получит статус кандидата в декабре, как вы думаете, каким будет следующий шаг Евросоюза?

На данном этапе я не хочу спекулировать на перспективах Грузии, потому что мы хотим увидеть полную оценку Еврокомиссии. Однако в худшем случае, если оценка и рекомендации Европейской комиссии будут отрицательными, мы должны быть готовы отложить это решение до тех пор, пока не увидим необходимый прогресс.

Вопрос: каково ваше послание грузинскому народу относительно европейского будущего Грузии?

После восстановления независимости Латвия жила под постоянной политической и экономической угрозой со стороны России, но эти трудности не изменили нашего видения того, что мы принадлежим Европе и что евроатлантическая интеграция является единственным правильным направлением, которое далеко от России, от ее империалистической и агрессивной природы. Мы очень хорошо понимаем наших грузинских друзей, поскольку решение России захватить грузинские территории в 2008 году было преднамеренной попыткой помешать Грузии двигаться в том же направлении. Однако произошло обратное, и сегодня мы видим абсолютную поддержку обществом стремления Грузии стать членом Евросоюза. Мы призываем Грузию проявить политическое единство для достижения статуса кандидата в ЕС.

Вопрос: каково ваше послание другим членам ЕС относительно европейского будущего Грузии?

Латвия твердо поддерживает процесс европейской интеграции и реформ Грузии. После очередного ужасающего примера российской агрессии, которая подняла геополитические ставки, мы должны приветствовать в нашем клубе государства-члены, которые поддерживают демократические ценности и ясно видят Россию такой, какая она есть – постоянной угрозой и агрессором нашим ценностям и безопасности.

Вопрос: существует ли стратегическое видение Евросоюза в отношении Грузии и региона, и как бы вы его охарактеризовали?

Позвольте мне подчеркнуть, что продолжающийся диалог между ЕС и Грузией показывает готовность обеих сторон продолжать диалог и сотрудничество в соответствии с Соглашением об ассоциации ЕС-Грузия. Грузия является очень важным партнером ЕС, и мы будем постоянно и твердо выражать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ. Общая стратегия ЕС в отношении региона Южного Кавказа основана на взаимодействии и подходе «больше за большее», направленном на содействие стабильности и процветанию, а также на снижение российского влияния в регионе. Подход «больше за большее» нравится тем партнерам, которые хотят приблизиться к ЕС и его демократическим ценностям.

