Спецпредставители ЕС и его стран-членов по вопросам Восточного партнерства посещают Грузию

Делегация специальных представителей Евросоюза и его стран-членов по вопросам Восточного партнёрства 6 ноября прибыла в Грузию. Члены делегации уже встретились с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили в формате рабочего обеда. Также состоялись встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Шалвой Папуашвили. В рамках визита планируется посещение линии оккупации Цхинвальского региона.

По информации МИД Грузии, «визит представительной делегации до 20 стран-членов ЕС несет особую нагрузку и является еще одним ярким примером поддержки Евросоюза в столь важный для страны период». 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о выполнении Грузией 12 приоритетов.

Встреча с президентом

Президент Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани встретилась со специальными представителями ЕС и стран-членов союза по вопросам Восточного партнерства. Встреча началась с разговора об инциденте, произошедшем вчера в селе Кирбали.

Президент отметила, что действия России не меняются, и подчеркнула, насколько важны Европа и европейское будущее для нашей страны в такой сложной ситуации. Как сообщается в пресс-релизе Администрации президента, президент подчеркнула, что Грузии нельзя отказать в этом статусе, поскольку грузинскому народу приходится жить в такой сложной ситуации каждый день.

Встреча с премьер-министром

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился в Администрации правительства со специальными представителями Евросоюза и стран-членов ЕС по вопросам Восточного партнёрства. Стороны обсудили вопросы европейской интеграции Грузии и подвели итоги прогресса, достигнутого страной на этом пути.

Гарибашвили подчеркнул важность Восточного партнерства и сосредоточился на таких «ощутимых результатах», как Соглашение об ассоциации, Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, безвизовый режим перемещения; расширение сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Он также отметил, что визит делегации является «очевидимым подтверждением» их поддержки европейского будущего Грузии.

На встрече специальный представитель Евросоюза по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель отметил, что «с точки зрения дальнейших шагов и Украина, и Молдова, а также Грузия могут с пользой использовать Восточное партнерство в будущем». «Мы объединились из 17 стран-членов ЕС и два коллеги из Евросоюза. Я и один сотрудник Еврокомиссии представляем европейские структуры. Я думаю, что это хороший знак, потому что мы находимся в такое важное время в Грузии», – сказал он.

Премьер-министр Гарибашвили рассказал о прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций, и выразил надежду, что усилия Грузии в плане реформ будут признаны в отчете Еврокомиссии, который будет сопровождаться рекомендацией о статусе кандидата.

Встреча с председателем Парламента

7 ноября председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с делегацией специальных представителей ЕС и его государств-членов по вопросам Восточного партнёрства. Шалва Папуашвили подчеркнул важность визита делегации, как проявления поддержки Грузии за день до публикации отчета Еврокомиссии, – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.

Шалва Папуашвили рассказал о деятельности Парламента, направленной на реализацию 12 рекомендаций Евросоюза, достигнутых результатах и ​​ожиданиях. Спикер Парламента заявил, что Евросоюз должен принять стратегическое решение и поддержать дальнейшее продвижение Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

Дирк Шубель, специальный представитель ЕС по Восточному партнерству, заявил, что с нетерпением ждет публикации заключения Еврокомиссии. По его словам, цель визита делегации – обсудить, как «Восточное партнерство» может способствовать интеграции Грузии в Евросоюз.

Обсуждение на встрече затронуло будущее Восточного партнерства, вопросы регионального мира, последние политические события в Грузии, оккупацию двух регионов Грузии, важность обмена опытом между странами, особенно на парламентском уровне.

Встреча с министром иностранных дел

6 ноября с членами делегации встретился министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Делегацию, представляющую двадцать стран-членов ЕС, возглавляет специальный представитель ЕС по Восточному партнерству Дирк Шубель. В состав делегации также входит Габриэль Кремадес, специальный представитель Испании, которая является нынешним председателем Совета ЕС.

Главным вопросом встречи стал формат «Восточного партнерства» и возможности его дальнейшего развития. Министр проинформировал представителей делегации о выполнении 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией. Дарчиашвили подробно рассказал о реформах, проводимых грузинской стороной на законодательном и институциональном уровне, и достигнутых результатах. Стороны рассмотрели геополитические вызовы в регионе и в этом контексте сосредоточили внимание на ситуации на оккупированных территориях Грузии.

Речь шла также о роли Евросоюза в процессе мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, включая функционирование Миссии наблюдателей ЕС, сопредседательстве в Женевских международных дискуссиях, а также реализации политики непризнания и вовлеченности. Министр выразил надежду, что усилия Грузии будут оценены должным образом: «европейские партнеры примут историческое решение, и в этом году Грузия получит статус кандидата» в члены ЕС.

В этом контексте Илья Дарчиашвили обратил особое внимание на важность поддержки со стороны стран-членов ЕС. «На встрече была подчеркнута важность продолжения процесса европейской трансформации и модернизации для успешной реализации амбициозной повестки дня сближения Грузии с Евросоюзом», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Very glad to host the EU member states' special envoys for the Eastern Partnership. As Georgia is expecting 🇪🇺 candidate status, we had an opportunity to once again discuss the country's progress on the EU integration path and focus on the importance of our international… pic.twitter.com/RO1g9UAPl6 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) November 6, 2023

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