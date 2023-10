Исследование: должностные лица получают дорогие подарки от членов семьи

Институт развития свободы информации (IDFI) недавно опубликовал исследование подарков, полученных должностными лицами. В исследовании подчеркивается, что получение подарка публичным служащим сопряжено с определенными рисками, которые связаны с получением выгоды от публичного служащего в обмен на подарок и нанесением ущерба репутации публичной службы. Также получение подарка публичным служащим может быть связано с коррупционной схемой, направленной на сокрытие незаконных доходов и легализацию их в виде дорогого подарка.

Правовые рамки

Риски, связанные с получением подарка публичным служащими, подлежат правовому регулированию. Согласно закону «О противодействии коррупции», «публичному служащему запрещается получать любые подарки или услуги, которые могут повлиять на выполнение им служебных обязанностей». Согласно исследованию, получение запрещенного законом подарка должностным лицом или приравненным к нему лицом подлежит уголовной ответственности, – говорится в исследовании.

По данным IDFI, закон «О борьбе с коррупцией» устанавливает исключения в связи с получением подарка публичным служащим. Среди них подарок, полученный от члена семьи или близкого родственника, не считается подарком для целей закона.

Постановление правительства Грузии N200 от 2017 года устанавливает дополнительные правила получения подарков публичными служащими на основании служебных отношений. Например, согласно постановлению, благотворительный подарок, полученный из внутреннего источника, не повлияет на осуществление публичным служащим своих служебных полномочий.

Согласно законодательству Грузии, должностное лицо обязано отразить в декларации об имущественном состоянии информацию о полученных им и членом его семьи подарках, стоимость которых превышает 500 лари.

Результаты мониторинга деклараций

IDFI провел мониторинг деклараций, поданных должностными лицами исполнительной власти в 2020-2022 годах, и установил:

В 2020-2022 годах 394 чиновника или члена их семьи получили подарки на общую сумму 27,8 миллиона лари.

Чиновники получили 90% (25,1 млн) подарков от членов семьи/близких родственников, 8% (2,1 млн) от родственников, чьи подарки ограничены законом, а оставшиеся 2% (0,6 млн) от друзей, на работе и других источников.

Чиновники получили подарки на сумму 16,6 млн лари наличными, 9,1 млн лари в виде недвижимости, а остальные 2,1 млн лари в виде автомобилей или других ценных вещей.

В исполнительной власти больше всего подарков получили сотрудники правоохранительных органов и чиновники МИД.

В исполнительной власти получатели дорогих подарков зачастую занимают должности с высоким коррупционным риском. Например: руководитель Департамента контроля качества и надзора за строительством Министерства обороны (получил от отца недвижимость стоимостью 200 тысяч долларов), жена заместителя главы Службы доходов (получила недвижимость стоимостью 450 тысяч лари от родителей) и другие.

Премьер-министр занимает 18-е место среди должностных лиц исполнительной власти по сумме полученных подарков (300 тысяч лари).

В рамках мониторинга выявлено 15 подозрительных случаев получения подарков должностными лицами предположительно с нарушением закона. Например, в 2022 году заместитель начальника одного из подразделений МВД Бакури Гторгобиани 24 раза получал денежный подарок от сестры тестя, в сумме 14 690 долларов США и 410 евро, 3 250 долларов США от племянника тестя, 6000 евро от друга жены, 8450 лари и 2000 долларов США от тещи, 1000 долларов США от другого родственника жены, а также 12 110 лари и 403 доллара США от своих друзей.

Отдельные декларации должностных лиц не дают достоверной информации об отношениях между получателем и дарителем подарка.

Самые дорогие подарки, полученные должностными лицами

В последнее время серьезные вопросы вызвали значительные денежные подарки, полученные премьер-министром Грузии от своих родителей, что выявило необходимость прозрачности в таких случаях.

Согласно декларациям 2021-2022 годов, премьер-министр получил от родителей денежный подарок в размере 300 тысяч лари в течение двух лет. Также в 2023 году премьер-министр совершил чартерный рейс на правительственном самолете в личных целях, причем источником финансирования этого рейса была названа финансовая помощь, полученная от его родителей. IDFI заявляет, что, хотя законодательство Грузии не ограничивает премьер-министра в получении таких денежных подарков от своих родителей, оно вызывает вопросы о происхождении финансов родителей.

Высокий показатель общей стоимости подарков, полученных должностными лицами МИД, во многом обусловлен дорогими подарками, полученными физическими лицами от своих близких родственников. Например, в 2020-2021 годах заместитель министра иностранных дел Хатуна Тотладзе получила в подарок от бабушки и матери денежную сумму в размере 430 тысяч долларов США. Также в 2020-2021 годах руководитель Департамента стран-соседей Министерства иностранных дел Лиана Латария получила от родителей подарки на сумму 804 765 лари, в том числе автомобиль Porsche 911 CARRERA 4S стоимостью 119 тысяч евро, жилую квартиру стоимостью 100 тысяч долларов США и денежную сумму в размере 60 тысяч лари.

Заключение

В организации подчеркивают, что с точки зрения регулирования и обеспечения соблюдения политики подарков на публичной службе серьезной проблемой можно считать неадекватное регулирование и нечеткие положения грузинского законодательства. По мнению IDFI, определение законности отдельных случаев существенно осложняется неполноценно заполненными чиновниками декларациями.

IDFI считает, что масштабы получения подарков чиновниками в последние годы создают необходимость следить за законодательными ограничениями на дарение подарков публичным служащим и повышать эффективность их исполнения. «Кроме того, фактические обстоятельства, представленные в исследовании, являются существенным основанием для определения законности подарка, полученного рядом должностных лиц, для проведения дополнительного расследования», – заявляют в организации.

IDFI призывает:

Антикоррупционное бюро в рамках мониторинга имущественных деклараций должно обеспечить изучение каждого подозрительного случая получения подарка должностными лицами.

В законодательство Грузии следует внести соответствующие изменения, которые обеспечат четкое регулирование правил получения подарков членами семей публичных служащих и наличие соответствующих механизмов обеспечения соблюдения этих правил.

В рамках мониторинга деклараций обеспечить уточнение деклараций всех должностных лиц, которые не позволяют установить точную связь и личности дарителя и получателя подарка. Также следует внести соответствующие изменения в правила заполнения декларации, которые обяжут чиновников указывать в декларации точную дату получения подарка.

