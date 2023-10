Патриархия призывает прихожан не отмечать Хэллоуин

Патриархия Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) 25 октября опубликовала заявление, в котором подчеркивается, что «Хэллоуин совершенно неприемлем для православных верующих». По заявлению Патриархии, «мероприятие Хэллоуина выросло на религиозных основах и противоречит православному церковному сознанию».

В заявлении Патриархии говорится, что основная история, связанная с Хэллоуином, «является примером того, как благочестивая традиция может смешиваться с качественно чужой и полностью вырождаться».

В заявлении рассматривается история Хэллоуина, начиная с языческих традиций и развития Дня всех святых в католической церкви и заканчивая его модернизацией в США в 17-19 веках.

«Несмотря на то, что современная индустрия шоу-бизнеса пытается отделить Хэллоуин от религиозного ритуала, он был и остается событием, рожденным в лоне церкви мероприятием, но оскверненным язычеством, во время которого вместо поклонения иконам святых и священным мощам, шествия и развлечения посвящены персонажам массовой культуры и падшим силам, персонификациям демонов», – говорится в заявлении.

