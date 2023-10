Арчил Талаквадзе говорил о солидарности на саммите Крымской международной платформы

Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил на втором парламентском саммите Крымской международной платформы.

«Уважаемые партнеры, настало время предпринять дальнейшие эффективные шаги, чтобы принять Украину, Грузию и Молдову в европейскую семью. Это единственная реальная гарантия того, что новые поколения будут жить в мирном и безопасном регионе. Мы уже сделали выбор в пользу европейской интеграции, и наши страны стремятся к общим ценностям, стабильности и сотрудничеству с Европой. Украина, Грузия и Молдова должны получить четкую дорожную карту членства в ЕС. Вместе мы можем стать более сильной Европой», – сказал Талаквадзе.

По его словам, участие парламентской делегации Грузии в саммите «еще раз демонстрирует решительную поддержку нашей страны украинского народа, который героически борется за свободу, суверенитет и территориальную целостность, борется за будущее всей Европы». Он также заявил, что спустя два года после полномасштабного и незаконного вторжения в Украину Грузия вместе с международным сообществом продолжает поддерживать украинский народ. По словам Талаквадзе, Грузия предоставила Украине гуманитарную помощь, представители властей Грузии были в Киеве, а также в Буче и Ирпене, чтобы проявить солидарность. «С начала войны по сей день работа посольства Грузии не прекращалась, и грузинские дипломаты продолжали работать в Киеве», – сказал он.

«Украинские беженцы в Грузии пользуются теми же льготами, что и грузинские ВПЛ. Мы открыли школы для украинских детей, где они продолжают обучение на родном языке», – заявил Арчил Талаквадзе.

Он также отметил, что «несмотря на то, что сама наша страна находится под экзистенциальной угрозой и два наших исторических региона остаются оккупированными Россией, мы выполняем свои обязательства перед нашими друзьями от имени как грузинского, так и украинского народов. Поддержка Грузии Украине является безоговорочной и продолжается. Вот почему мы здесь, не просто представители разных наций, а как один голос и одна целая семья — пришло время показать силу, которой обладают наши демократии».

