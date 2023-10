Парламент Грузии обсуждает вопрос об импичменте президента

На пленарном заседании Парламента Грузии обсуждают вопрос об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили. На заседании зарегистрировались 87 депутатов. Для импичмента президенту необходимо 100 голосов.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил на открытии заседания, что Зурабишвили нарушила Конституцию, из-за чего она больше не имеет права занимать пост президента Грузии. Он отметил, что если попытка импичмента провалится, Зурабишвили в следующем году станет президентом «Национального движения», хотя официально все же будет называться президентом Грузии.

По словам Кобахидзе, «Национальное движение» ранее называло Саломе Зурабишвили агентом, резидентом и шпионом. По его словам, люди не теряют такие ярлыки, и если кого-то хоть раз назовут шпионом, агентом или резидентом, он будет носить этот ярлык и в дальнейшем. Однако, по его словам, то же самое «Национальное движение» теперь называет Саломе Зурабишвили проевропейским лидером грузинской политики.

Кобахидзе также раскритиковал судей Конституционного суда, придерживающихся иного мнения, заявив, что они не могут справиться даже с простым делом, и назвал их отличающиеся мнения «абсурдными».

Ираклий Кобахидзе обратился к президенту Зурабишвили: «вы назвали людей, которые обеспечили ваше президентство, «маленькими людьми». По его словам, «Грузинская мечта» сделала все, чтобы она стала президентом.

В своем выступлении президент Саломе Зурабишвили обратилась к депутатам «Грузинской мечты» с вопросом: «интересно, как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам, как вы объясните им, что променяли их европейское будущее на свое личное благополучие».

По словам президента, решение Конституционного суда от 16 октября войдет в историю «не как победа верховенства закона, а как закрепление однопартийной власти над судебной системой».

«Как вы объясните народу, что голосовали за импичмент проевропейскому президенту и при этом не поддержали резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, признавшей режим оккупанта диктаторским», – продолжила президент.

«Я прекрасно знаю, что каким бы ни был результат голосования, вы выдадите это за победу и озвучите это согласно единому мессидж-боксу. Но что вы сделаете с тем, что нарол в вас больше не верит?!», – сказала президент.

Саломе Зурабишвили обратилась к европейским партнерам и призвала их не оставлять Грузию, «несмотря на этот антиевропейский импичмент, поскольку нельзя позволить России усилить свое влияние в этом регионе».

По словам президента, ее единственной целью является то, чтобы Грузия до конца года получила статус кандидата в члены ЕС. Она подчеркнула приверженность грузинского народа европейскому выбору и отметила, что «никто не должен верить, что кто-то сможет вывести этот народ на российский путь, и кто-то вынудит отказаться от своего безальтернативного будущего».

«Вы с большим трепетом относитесь к стране-оккупанту и ее лидерам, более того, вы открыто заслуживаете похвалы со стороны оккупантов и даже не стесняетесь этого. Вас также не смущает, когда упреки со стороны страны-оккупанта и ваши упреки в мой адрес совпадают друг с другом», – сказала Зурабишвили.

Во время выступления президента Ираклий Кобахидзе и еще несколько депутатов «Грузинской мечты» покинули зал заседания. После выступления президент не стала отвечать на вопросы депутатов.

После выступления Саломе Зурабишвили, в ходе которого она раскритиковала правящую партию, сидевшие в ложе представители президентской администрации лица аплодировали. В ответ на это к ним обратился председатель Парламента Шалва Папуашвили: «я обращаюсь к представителям Администрации президента, которые находятся в ложе. Вы здесь для того, чтобы наблюдать, а не участвовать, включая аплодисменты и другие выражения. Пожалуйста, уважайте Парламент Грузии. Я думаю, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, как раз об этом. Вы должны уважать Конституцию, конституционные органы. От сотрудников Администрации президента действительно требуется в первую очередь уважать Парламент Грузии. Поэтому я призываю вас проявлять сдержанность. Наблюдайте за процессом. Вы не являетесь участником этого процесса».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)