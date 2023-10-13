Глава МИД Грузии находится с визитом в Болгарии

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который находится с визитом в Болгарии с 13 октября, провел встречу с глазу на глаз со своей болгарской коллегой, вице-премьер Марией Габриэль. В рамках визита также запланированы расширенная встреча министров иностранных дел и совместная пресс-конференция.

Встреча с глазу на глаз

В ходе встречи с глазу на глаз вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии подчеркнула решительную поддержку Софией интеграции Грузии в ЕС и предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Она отметила, что «Грузия должна рассчитывать на политическую и практическую поддержку Болгарии на этом пути». По информации МИД Грузии, стороны отметили, что обе страны имеют общие европейские ценности.

Согласно той же информации, стороны уделили особое внимание прогрессу Грузии как на пути интеграции в Евросоюз, так и в процессе выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. «Была также подчеркнута важная роль Грузии для Евросоюза в таких ключевых областях, как энергетическая безопасность и альтернативные транзитные маршруты».

В МИД Грузии заявили, что министры подчеркнули растущий потенциал Черного моря в этом отношении и отметили важность углубления и развития сотрудничества между двумя странами по вопросу Черного моря, включая участие Болгарии в проекте зеленой энергетики. На встрече также обсуждалась текущая повестка двустороннего сотрудничества, отмечена активизация связей между странами на высоком уровне, как на законодательном, так и на правительственном уровне. Министры подчеркнули большой потенциал углубления отраслевого сотрудничества между Грузией и Болгарией в сферах экономики, торговли, высоких технологий, образования, культуры, сельского хозяйства и выразили готовность активно работать в этом направлении, в том числе для сближения деловых кругов двух стран.

Delighted to start my first visit to 🇧🇬. Met with my 🇧🇬 colleague @GabrielMariya. We had an excellent conversation on 🇬🇪- 🇧🇬 bilateral coop. Discussed Georgia’s reforms and the progress achieved on the road to 🇪🇺 integration. Emphasized the importance of granting 🇬🇪 the candidate… pic.twitter.com/m5UwidkDNR — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 13, 2023

Материал будет обновляться…

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