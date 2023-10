Зурабишвили: Мотивы «Грузинской мечты» по импичменту являются «чисто политическими»

Комментируя слушания по импичменту, которые проходят в Конституционном суде, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представленные против нее аргументы являются «чисто политическими».

«Их (Грузинскую мечту) не волнует, была нарушена Конституция или нет. Их взволнованность чисто политическая, они обозлились и обиделись на президента», – заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, никаких фактических и юридических аргументов представлено не было. «Я надеюсь, что Конституционный суд не допустит, чтобы президент был недееспособным во внешних отношениях и стал заложником разрешения правительства, даже если будет установлено нарушение Конституции, они никак не смогут найти обоснования и заручиться доверием в обществе», – сказала президент.

Она подчеркнула, что пассивность президента в данной конкретной ситуации нанесло бы и нанесет гораздо больший ущерб внешнеполитическому курсу государства и страны. «Президент обязан сыграть роль нашего представителя и сделать все для получения статуса кандидата в члены ЕС. Мы не должны судить президента за выполнение своей функции», – добавила Зурабишвили.

