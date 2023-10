Черноморский университет Грузии продан и разрывает связь с сетью «Чаглар»

Международный Черноморский университет Грузии (IBSU), высшее учебное заведение с 28-летней историей, разорвал связи с образовательной сетью «Чаглар», аффилированной с Фетхуллахом Гюленом. Университет приобрели президент Кавказского университета Каха Шенгелия, которому теперь принадлежат 49% акций, и ректор Грузинского национального университета (ГНУ) Гия Кавтелишвили, которому принадлежит 51% акций. Пока неясно, продолжит ли IBSU функционировать самостоятельно или присоединится к другим учебным заведениям.

После транзакции, стоимость которой оценивается предположительно в 10 миллионов долларов США, Совет директоров IBSU покинули владельцы университета – граждане Турции и Германии. За последние годы IBSU и связанная с ней образовательная сеть «Чаглар» не раз становились объектом недовольства властей Турции. Причина этого состояла в том, что сесть ассоциируется с именем Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году.

Образовательная сеть «Чаглар»

В последние годы образовательные учреждения, входящие в сеть, столкнулись с рядом проблем со стороны государства Грузия. Большинство из них были закрыты, в результате чего остались только две школы «Чаглар»: в Тбилиси и Кутаиси. Власти объяснили эти шаги нарушениями и несоблюдением закона в упомянутых учреждениях, хотя были подозрения, что Турция оказывает давление на Тбилиси и требует от него закрытия сети.

Одно из учебных заведений сети «Чаглар» — Международная школа имени Николоза Церетели, действовавшая в Тбилиси, было закрыто в 2016 году, еще до попытки государственного переворота в Турции. Вскоре после попытки государственного переворота турецкие официальные лица публично связали эти школы, в том числе лицей Шахин в Батуми, с террористическими организациями и призвали к их закрытию.

В школе Шахин исключили какую-либо связь с Гюленом и заявили, что правда на их стороне. Тем не менее, через несколько месяцев Грузия приостановила авторизацию школы, ссылаясь на нарушения. В последующие годы из сферы образования исчезла и часть других учреждений, входивших в сеть «Чаглар»: колледж Демиреля в Тбилиси, школа-лицей имени Шоты Руставели в Рустави, и в этом году – школа-лицей имени Давида Агмашенебели в Марнеули.

В 2017 году грузинский суд рассматривал дело Мустафы Эмре Чабука, одного из руководителей ныне закрытого колледжа Демиреля. Турецкая сторона обвиняла его в поддержке организации Гюлена и попросила Грузию выдать его. Чабук отвергал обвинения и попросил убежища в Грузии. На фоне общественной поддержки и международных откликов в феврале 2018 года суд освободил Чабука из-под предэкстрадиционного заключения.

Бывший ректор IBSU

Летом 2018 года тогдашний посол Турции в Грузии заявил, что один из университетов в Грузии, предположительно, имеет связи с террористической организацией Гюлена. Позже бывший ректор IBSU Илиас Чилогу заявил в интервью, что в 2017 году против него в Турции было начато расследование по обвинению в принадлежности к движению Гюлена, а в 2018 году, по его информации, Артвинский суд заочно приговорил его к тюремному заключению. Чилогу, который много лет проживал в Грузии, в настоящее время находится в эмиграции и говорит, что его пребывание в Грузии было рискованным.

В 2018 году Министерство образования Грузии ограничило IBSU право приема первокурсников на один год. Официальной причиной была названа финансовая нестабильность. Как в Грузии, так и за рубежом сторонники университета увидели в этом решении политические мотивы.

