Прошло 30 лет со дня падения Сухуми

В связи с 30-летием падения Сухуми и в честь памяти погибших в войне в Абхазии на зданиях административных органов Грузии были спущены государственные флаги Грузии.

В 30-ю годовщину падения Сухуми премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства, мэр Тбилиси, лидеры оппозиции и простые граждане посетили Мемориал погибшим за единство Грузии на площади Героев в Тбилиси и отдали дань уважения погибшим героям.

«Война оставила тяжелый след в нашей стране – этнические чистки привели к перемещению сотен тысяч людей на родине, что самое печальное, трагически погибли многие наши сограждане», – передает слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили Администрация правительства Грузии, – «Деоккупация оккупированных Россией регионов и объединение страны остаются главными задачами нашего государства и общества», – заявил премьер-министр и подтвердил приверженность Грузии мирному урегулированию конфликта.

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе написал в Facebook, что «нет альтернативы миру и развитию, чтобы объединить нашу родину и вместе построить лучшее будущее».

По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, день падения Сухуми является «олицетворением неизмеримой боли» и «оживляет трагическую историю сотен тысяч людей в результате инспирированных Россией вооруженных действий 1990-х гг.». Она также напомнила «примеры достойного сотрудничества, человеческого сочувствия и поддержки, дружбы абхазов и грузин, которых связывала многолетняя история мирного сосуществования, основанного на взаимном уважении».

Оппозиционные политики также отреагировали на годовщину. Ираклий Павленишвили, член «Национального движения», заявил: «сегодня у нас есть шанс, чтобы этот обреченный дух не пропал даром, использовать эту геополитическую ситуацию и восстановить нашу территориальную целостность».

Гига Бокерия из «Европейской Грузии» отметил, что Россия осуществила военную агрессию, а затем организовала геноцид грузин в Абхазии. «К сожалению, тогда, в силу многих факторов, это оценивалось преимущественно как этнический конфликт, что было в интересах России… Сегодня, с опозданием, позиции свободного мира становятся твердыми против этого зла под названием Российская Федерация… Это возможность для Грузии донести эту правду», – сказал он.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил: «нет большей цели и идеи, чем объединение Грузии, и главным фактором на этом пути является сильная Грузия вместе с Европейским Союзом и НАТО».

Посольство США в Грузии заявило, что «в 30-ю годовщину падения Сухуми силами, поддерживаемыми Россией, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл и американские военные почтили память десятков тысяч погибших. Эта трагедия привела к бесчисленным человеческим жертвам и к тому, что сотни тысяч людей лишились своих домов. Мы помним 27 сентября 1993 года, день падения Сухуми».

В 1992 году Тбилиси направил войска в Автономную Республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Правительственные войска были вынуждены покинуть регион в сентябре 1993 года после нападения на Сухуми 16 сентября 1993 года абхазских сил и наемников из Российской Федерации. Нападение произошло в нарушение Соглашения о прекращении огня от 27 июля, который подразумевал вывод тяжелого грузинского вооружения из Сухуми и его окрестностей. После нескольких дней уличных боев 27 сентября Сухуми пал.

27 сентября ассоциируется в Грузии с потерей контроля над Абхазией и этнической чисткой грузин. По имеющимся данным, в ходе вооруженного конфликта погибло более 12 000 человек, а 300 000 человек, в основном этнические грузины, были вынуждены покинуть свои дома.

