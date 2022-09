Согласно последнему исследованию, опубликованному «Бизнес-ассоциацией Грузии» (БАГ), в котором отражено влияние российско-украинской войны на бизнес-климат во II квартале 2022 года, 62% опрошенных компаний считают, что война и/или санкции, введенные против России, оказали негативное влияние на их деятельность.

Исследование, которое было проведено исследовательским центром PMCG среди 91 компании, которые входят в БАГ. Среди них такие крупные игроки делового сектора, как: нефтяные компании (Сокар, Галф, Лукойл); банки («ТВС Банк», «Банк Грузии», «Банк Карту»); «Грузинская железная дорога»; коммуникационные компании; аптечные сети; строительные компании и другие.

По результатам исследования, 12% говорят, что указанные факторы оказали крайне негативное влияние на их деятельность, а 22% считают, что российско-украинская война и/или введенные против России санкции не повлияли на их бизнес-деятельность. Только 3% сказали, что эти процессы оказали положительное влияние.

Согласно исследованию, российско-украинская война или санкции, введенные против России, оказали наиболее негативное влияние на сектор торговли. 71% опрошенных компаний из сектора заявили, что влияние на их деятельность было негативным, а 11% заявили, что оно было очень негативным.

Наименьшее негативное влияние было обнаружено в сфере услуг. Для 61% респондентов влияние было отрицательным. Для 4% — очень негативно.

Факторы, препятствующие бизнес-активности

72% опрошенных компаний назвали наиболее сдерживающим фактором логистические проблемы, возникающие на мировом рынке; 56% — увеличенные цены на промежуточные продукты, 48% — приостановленный экспорт-импорт с Украиной и 39% — осложнившиеся торговые отношения с Россией.

Среди факторов, сдерживающих деловую активность в сфере торговли, вызванных войной, чаще всего упоминались логистические проблемы, возникающие на мировом рынке (90%), реже всего упоминались сложные торговые отношения с Россией (41%).

Наиболее часто упоминаемым фактором были логистические проблемы, возникающие на мировом рынке (57%) в сфере услуг, а наименее часто — сложные торговые отношения с Россией (33%).

Что касается строительного сектора, в качестве наиболее сдерживающих факторов были названы рост цен на промежуточных продуктах (78%) и проблемы с логистикой, возникающие на мировом рынке (78%), реже — осложненные торговые отношения с Россией (33%).

В промышленности наиболее часто упоминаемым сдерживающим фактором является прекращение импорта-экспорта с Украиной (82%), относительно редко упоминаемыми факторами являются рост цен на промежуточных продуктах (55%) и сложные торговые отношения с Россией (55%).

Осложненные торговые отношения с Россией

Среди компаний, опрошенных во II квартале 2022 года, которые назвали в качестве одного из сдерживающих факторов осложненные торговые отношения с Россией, в качестве причины этой проблемы чаще всего (68%) называли проблему наличных расчетов. Далее следуют сложная логистика, в том числе проблемы со страхованием грузов (58%) и экспортные ограничения, введенные Россией (39%).

Среди возможных определяющих факторов осложнения торговых отношений с Россией компании реже всего называли репутационные проблемы (26%) и нахождение торговых партнеров в санкционном списке (19%).

Влияние российско-украинской войны и/или санкций на цены товаров/услуг

В течение отчетного периода основная часть опрошенных компаний (46%) считали, что российско-украинская война и/или введенные против России санкции не повлияют на цены их товаров/услуг в краткосрочной перспективе. 39% респондентов предполагают, что цены вырастут, а 3% считают, что цены вырастут сильно.

Среди секторов ожидания роста цен особенно высоки в торговле (52% считают, что цены вырастут) и строительстве (45%), а самые низкие — в сфере услуг (35%).

Влияние войны и/или санкций на количество сотрудников в компании

Большинство опрошенных компаний (85%) считают, что в краткосрочной перспективе российско-украинская война и/или введенные против России санкции не повлияют на количество сотрудников в их компании. Только 8% респондентов ожидают сокращения, а 1% сильного сокращения.

Среди секторов больше всего сокращения количества работников ожидают в промышленном секторе (28% считают, что количество работников сократится в краткосрочной перспективе), а меньше всего в секторе торговли (3%).

Среди компаний, которые рассчитывают сократить количество сотрудников в краткосрочной перспективе, сокращение численности сотрудников для большинства (67%) колеблется в пределах 1-20%, для 25% указанный интервал составляет 21-40%, а для 11% 41- 60%. Ни одна из опрошенных компаний не предполагает сокращения численности сотрудников более чем на 60%.

Восстановление довоенного положения

Из компаний, которые говорят, что война и/или санкции негативно повлияли на их деятельность, 34% считают, что потребуется 1-2 года, чтобы вернуться к довоенным уровням. По мнению 27%, восстановление займет менее 1 года.

Следует отметить, что у части опрошенных компаний (33%) ситуация пока стабильная.

Среди секторов самый высокий показатель стабильности наблюдается в сфере торговли (48%), а самый низкий – в промышленном секторе (только 11% считают положение своей компании в настоящее время стабильным). В то же время ни одна из опрошенных компаний строительного сектора не считает, что для возврата к довоенному положению потребуется более 2 лет.

