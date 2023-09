Суд оштрафовал пятерых активистов, задержанных 2 июня

Судья Тбилисского городского суда Нино Щербакова 27 сентября огласила решение по делу правозащитников и активистов, задержанных за надписи на транспарантах и футболках, где фигурировало имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в котором изменена была одна буква, и в результате получалось слово созвучное с названием мужских гениталий.

2 июня активисты провели акцию протеста в знак солидарности с Бекой Григориадиси. Последний был задержан на том же месте днем ​​ранее после попытки установить палатку в знак протеста против ареста своего сына Лазаре Григориадиси.

По решению судьи, делопроизводство против Сабы Брачвели (юриста Фонда «Открытое общество»), Эдуарда Марикашвили (председателя «Демократической инициативы Грузии»), а также активистов Ники Романадзе и Григола Прангишвили по статье 173 Кодекса административных правонарушений за неповиновение сотруднику полиции, было прекращено. Их признали нарушителями по части мелкого хулиганства и оштрафовали на 500 каждого. Что касается активиста Нодара Сихарулидзе, то он был оштрафован на 2 000 лари.

Прежде чем вынести решение, судья опросила 4 полицейских и 5 участников акции. На слушаниях также были рассмотрены видеодоказательства, ни одно из которых не свидетельствовало о сопротивлении полиции или словесных оскорблениях.

Кроме того, защитники прав Сабы Брачвели обратились в прокуратуру с просьбой начать расследование в связи с ложными показаниями и умышленным незаконным арестом по показаниям сотрудника полиции Давида Кешелашвили. Саба Брачвели и его адвокаты утверждают, что приказ об аресте Брачвели отдал заместитель начальника Патрульной полиции Серги Бзишвили, а Кешелашвили вообще не было у здания Парламента, где проходила акция. Они просили допросить Бзишвили, но судья просьбу не удовлетворил. Достоверность показаний свидетеля подвергалась сомнению и по делу Эдуарда Марикашвили.

