Посольство Армении в Тбилиси осуждает «дезинформацию» о населении Карабаха

Посольство Армении в Грузии опубликовало заявление, в котором откликается на «ложные сообщения в грузинском пространстве социальных сетей», которые касаются «возможных намерений переселить армян, выезжающих в Армению в результате недавнего военного нападения на Нагорный Карабах Азербайджана – в другие места за пределами Республики Армения».

Посольство Республики Армения в Грузии «отвергает подобные сфабрикованные фейковые новости и осуждает их распространение и дешевые спекуляции на эту тему, особенно в это трудное время для Нагорного Карабаха и армянского народа».

Официальные лица Армении заявили сегодня, что с тех пор, как Азербайджан занял Нагорный Карабах, границу с Арменией уже пересекли более 13 000 человек. В ближайшие дни еще несколько тысяч планируют сделать то же самое.

