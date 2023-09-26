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Источник: The New York Times
Новости

Посольство Армении в Тбилиси осуждает «дезинформацию» о населении Карабаха

Civil.ge Send an email 26/09/2023 - 20:45
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Посольство Армении в Грузии опубликовало заявление, в котором откликается на «ложные сообщения в грузинском пространстве социальных сетей», которые касаются «возможных намерений переселить армян, выезжающих в Армению в результате недавнего военного нападения на Нагорный Карабах Азербайджана – в другие места за пределами Республики Армения».

Посольство Республики Армения в Грузии «отвергает подобные сфабрикованные фейковые новости и осуждает их распространение и дешевые спекуляции на эту тему, особенно в это трудное время для Нагорного Карабаха и армянского народа».

Официальные лица Армении заявили сегодня, что с тех пор, как Азербайджан занял Нагорный Карабах, границу с Арменией уже пересекли более 13 000 человек. В ближайшие дни еще несколько тысяч планируют сделать то же самое.

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Civil.ge Send an email 26/09/2023 - 20:45
9 Less than a minute

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