Великобритания устанавливает транзитные визы для граждан Грузии и России

Великобритания добавила Грузию и Россию в список стран, которым потребуется транзитная виза для поездок через Великобританию в другие страны. Соответствующая поправка к приказу об эмиграции 2014 года вступила в силу 8 сентября.

Этот конкретный приказ вступил в силу всего через день после того, как он был внесен в Парламент, вместо первоначально установленного 21 дня, поскольку существуют серьезные опасения, что существенно увеличивается число граждан Грузии и России, приезжающих в Великобританию и просящих убежища сразу по прибытии.

По имеющимся данным, с 2018 года граждане Грузии и России стабильно занимают первое место среди стран, злоупотребляющих положениями Великобритании о транзите для получения убежища. Министерство внутренних дел Соединенного Королевства полагает, что требование к гражданам Грузии и России о получении транзитной визы перед посещением Соединенного Королевства не позволит им путешествовать транзитом и затем просить убежища.

В ответ на эту информацию Министерство иностранных дел Грузии опубликовало заявление, отметив, что из-за жесткой иммиграционной политики Великобритания ввела транзитно-визовый режим с более чем 100 странами, в том числе с такими странами, как: Молдова, Украина, Турция, Северная Македония, ЮАР, Китай, Армения, Азербайджан, Черногория, Босния и другие.

Этот приказ не распространяется на граждан Грузии или России, следующих транзитом через Великобританию, которые прибыли в Великобританию не позднее 5 октября 2023 года и которые уже забронировали поездку до даты вступления в силу настоящего указа, то есть 8 сентября.

