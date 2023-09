В Парламенте Грузии вступят в силу новые правила обеспечения безопасности

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании Бюро закнодательного органа представил депутатам новые правила обеспечения безопасности во Дворце Парламента, которые вступят в силу 18 сентября. Новые правила определяют условия пропуска и входа в здание Парламента, правила поведения посетителей во Дворце Парламента и последствия их нарушения, а также различные уровни безопасности в зависимости от ожидаемой опасности.

Согласно приказу председателя Парламента, посетитель обязан поддерживать «мир и порядок» во Дворце Парламента Грузии и «воздерживаться от таких действий, которые могут помешать деятельности Парламента Грузии и ходу мероприятий в Парламенте Грузии». Посетителю запрещается выставлять баннер и распространять информационные материалы, а также расклеивать или иным образом размещать во Дворце Парламента Грузии материалы, предназначенные для демонстрации (плакаты, баннеры, надписи и т.п.).

Согласно новым правилам, посетителю запрещается коммуницировать с журналистами в помещении, отведенном для брифингов депутатов Парламента Грузии, без согласия Департамента по связям с общественностью и информации Аппарата Парламента Грузии.

Посетитель обязан подчиняться указаниям сотрудника Специальной службы государственной охраны и доверенного лица Службы мандатариев Парламента Грузии во Дворце Парламента. Кроме того, согласно правилам, председатель Парламента уполномочен применять меры пресечения на основе оценки тяжести нарушения и риска его повторения, в частности, ограничить посетителю вход во дворец Парламента Грузии сроком до 1 года.

