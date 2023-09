ЕНД анонсирует визиты в европейские столицы для «поиска решения» по статусу кандидата

Секретарь Единого национального движения по международным отношениям Зураб Чиаберашвили выступил на Политической ассамблее Европейской народной партии, где рассказал о сложной ситуации Грузии относительно статуса кандидата в члены ЕС для страны.

Говоря о критериях, названных президентом Европейской народной партии Мафредом Вебером относительно статуса кандидата, что государство-кандидат на членство в ЕС должно быть проевропейским, проукраинским, сторонником верховенства закона, Чиаберашвили заявил, что «действия правительства Грузии – вернее, правительства олигарха Иванишвили, мягко говоря, вызывают серьезную обеспокоенность».

Чиаберашвили также рассказал о бесчеловечном, унизительном обращении с бывшим президентом Михаилом Саакашвили и отметил, что это «не что иное, как явный пример политической мести и неправильного использования системы правосудия в политических целях». Он призвал президента Саломе Зурабишвили реализовать свое конституционное право и помиловать президента Саакашвили, тем самым «открывая путь к более легкому решению вопроса о статусе».

Говоря о статусе кандидата, Чиаберашвили сказал: «знаю, что трудно сказать «да», потому что путь к членству – это процесс, основанный на заслугах. Знаю, что нации общаются через свои правительства, избранные на свободных и справедливых выборах. Это суверенитет – главная европейская ценность». Затем он отметил: «но просто сказать «нет» – это не решение для Грузии». По его словам, необходимо найти решение, чтобы «удержать Грузию на пути к членству в ЕС, но в то же время позволить грузинскому народу избрать проевропейское правительство, приверженное верховенству закона, которое присоединится к другим европейским странам и поддержит борьбу Украины за суверенитет и территориальную целостность и, следовательно, за архитектуру европейской безопасности».

Для достижения этой цели, продолжил он, Национальное движение посетит столицы стран-членов ЕС, чтобы «продолжить консультации – в этой сложной обстановке – чтобы найти решение, которое удовлетворит интересы грузинской нации и интересы стран ЕС».

