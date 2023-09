Хьюг Мингарелли: Грузия следует предоставить статус кандидата в том случае, если грузинский народ проголосует за лидеров, разделяющих ценности ЕС

На вопрос «Civil Georgia», должны ли политические и геополитические соображения преобладать над техническими соображениями в случае с Грузией, как в случае с Украиной (как он заявил на панельной дискуссии Тбилисской международной конференции), бывший посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что если грузины проголосуют за таких людей, которые хотят уважать основные ценности и принципы ЕС, «мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им сблизиться и окончательно интегрироваться в ЕС».

Хьюг Мингарелли принял участие в панельной дискуссии на тему «Украина после победы», которая прошла в рамках «7-й Тбилисской международной конференции: Поражение путинизма». Конференция организована Центром исследований экономической политики (EPRC) при поддержке Института Джорджа Буша и Института Маккейна и проходит в Тбилиси 4-5 сентября.

Мингарелли заявил: «ответ очень прост: мы должны спросить народы каждой из этих стран: хотите ли вы жить в обществе, как у нас в Западной Европе, или в таком, как в России? Если они скажут, что хотят в Россию, мы должны уважать их выбор и позволить Украине, Грузии, Молдове или Беларуси присоединиться к Евразийскому союзу. Если – как это было в Грузии, Молдове и Украине на протяжении последних двух десятилетий – подавляющее большинство населения скажет, что хочет жить в открытом обществе, как в Западной Европе, мы должны сказать им: вы очень скоро получите статус кандидата в члены ЕС при условии, что вы уважаете наши основные ценности – и есть четыре или пять основных ценностей, которые некоторые нынешние государства-члены не уважают – вы сможете приблизиться к законодательству ЕС и постепенно интегрироваться».

Бывший посол Евросоюза также заявил, что если вышеупомянутое условие будет выполнено, к Грузии следует применить тот же подход, что и в случае с Украиной. Он пояснил: «если граждане Грузии – чего не произошло на предыдущих выборах – проголосуют за людей, которые хотят уважать основные ценности и принципы Евросоюза, Грузия должна получить статус кандидата, и мы должны сделать все, чтобы они еще более приблизились и окончательно присоединились к ЕС».

Хьюг Мингарелли в блиц-интервью ответил на вопросы «Civil Georgia» относительно статуса кандидата в члены ЕС для Грузии.

Civil Georgia: Вы заявили, что двери Евросоюза открыты для Грузии, но грузинский народ должен исправить ситуацию на предстоящих выборах и проголосовать за ту силу, которая является проевропейской. Можете ли вы рассказать об этом подробнее?

Посол Мингарелли: По сути уже было сказано, что у Грузии есть очень четкая дорожная карта для получения статуса кандидата (в члены ЕС). Евросоюз поставил 12 условий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 12 условий не выполнены. Поэтому я надеюсь, что Евросоюз оставит дверь открытой для Грузии и скажет Грузии: у вас еще есть возможность получить статус кандидата, при условии, что вы продвинетесь вперед и выполните эти 12 условий. Грузинский народ должен выбрать, с какими властями он хочет двигаться вперед, в следующем году пройдут выборы. Им решать, хотят ли они иметь власть, которая полна решимости привести страну в ЕС, или они предпочитают власть, которая держит Грузию между ЕС, с одной стороны, и Россией, с другой.

Civil Georgia: То есть, можно сделать вывод, что, по вашему мнению, эта власть не та, котороая действительно хочет ввести Грузию в ЕС?

Посол Мингарелли: Если мы посмотрим на меры, которые были приняты этими властями в прошлом году, мы не можем посчитать, что они хотят двигаться в сторону ЕС.

Civil Georgia: И как считаете, политические соображения должны иметь приоритет над техническими?

Посол Мингарелли: Я так думаю.

Civil Georgia: То есть вы так думаете, но не с этими властями?

Посол Мингарелли: Я бы сказал так: давайте оставим дверь открытой для Грузии, потому что с 2003 года грузины выражают желание жить в открытом обществе, таком обществе, какое мы имеем в Западной Европе. Но за последние годы они не добились большого прогресса в правильном направлении, поэтому давайте оставим дверь открытой и подождем властей, которые действительно захотят пойти по этому пути.

Civil Georgia: Разве это не новый феномен, когда ЕС говорит Грузии: мы посмотрим на ваши следующие выборы, посмотрим, как вы их проведете, и тогда мы отреагируем? То есть, считаете ли вы, что позиция Евросоюза в данном случае должна быть такой?

Посол Мингарелли: Я не вижу другого варианта, потому что… какие варианты существуют? Первый вариант — сказать Грузии: вы не выполнили 12 условий, поэтому забудьте о вступлении в ЕС. Это было бы катастрофой. Другой вариант — заявить, что вы не выполнили 12 условий, но при этом предоставить вам статус кандидата в ЕС. Таким образом, были бы поддержаны неправильные решения, принятые нынешней властью… Я думаю, было бы несправедливо давать какое-либо вознаграждение власти, которая не выполнила свое обещание. Третий вариант – немного подождать, отложить принятие решения. Давайте дадим грузинам еще одну возможность, чтобы продвинулись вперед.

Civil Georgia: Могу ли я спросить вас, муссирует ли такое мнение в ЕС?

Посол Мингарелли: Честно говоря, не могу сказать. Я верю, что многие государства-члены будут иметь политический и позитивный подход к этой проблеме, но я не могу сказать, пойдет ли большинство государств-членов в этом направлении.

Civil Georgia: Но если бы решение принимали вы, считаете ли вы, что это было бы правильное решение?

Посол Мингарелли: Надеюсь.

Civil Georgia: Как вы думаете, существует ли определенный риск того, что если это решение будет отложено, Грузия останется за бортом процессов, учитывая, что в следующем году запланированы выборы Европарламента и перестановки в Еврокомиссии?

Посол Мингарели: Я не знаю, что произойдет после выборов в Европарламент, но я действительно не думаю, что предстоящие выборы сильно изменят политику ЕС в отношении Грузии, Украины и Молдовы, если только крайне правые партии не выиграют большинство. Но это вряд ли произойдет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)