Оппозиция комментирует план расширения ЕС, озвученный Шарлем Мишелем

За заявлением президента Европейского совета Шарля Мишеля о расширении Евросоюза к 2023 году на стратегическом форуме в Бледе в Словении последовала реакция грузинских политиков.

Председатель Единого национального движения Леван Хабеишвили заявляет, что Евросоюз близок как никогда. «Что касается заявления Шарля Мишеля, это еще одно четкое подтверждение того, что население Грузии получит статус кандидата в члены ЕС, нужно убрать только Бидзину Иванишвили и (про)российскую партию. Намеки, которые делаются с Запада, прямо указывают на одно – мы получим статус кандидата, а (про)российскую партию следует отпустить грузинскому народу», – заявил Хабеишвили.

«Это беспрецедентное заявление Шарля Мишеля – место Грузии в Евросоюзе определено», – заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По его словам, Грузия может получить полноправное членство, но для этого она должна выполнить конкретные задачи: «меняем власть, реализуем все реформы, необходимые для того, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, и мы становимся членом Евросоюза», – добавил он.

«Без смены власти мы останемся вне этой волны расширения, и Грузия раз и навсегда попадет под влияние России», – заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили. По ее словам, «это будет последняя волна расширения ЕС, и единственный реальный шанс для Грузии стать членом ЕС – это включиться в эту волну расширения вместе с Украиной и Молдовой».

Депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе заявил, что «Грузинская мечта» является барьером на пути в Евросоюз из-за игнорирования рекомендаций, а также ее внешней и внутренней политики. «Исходя из создавшейся геополитической ситуации, не исключено, что Грузия получит этот статус. Это не зависит от заслуг той или иной власти. Это стратегический интерес страны на будущее и не важно, кто окажется у власти, и кто попытается набрать эти очки. Понятно, что «Грузинская мечта» не сможет записать себе, потому что она против европейского пути страны, она враг Украины и союзник России, все всё прекрасно знают», – сказал он.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)