Отличающиеся послания лидеров Грузии ко Дню Независимости Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила сегодня Украину с 32-й годовщиной независимости в своем видеообращении: «уважаемый господин Президент, дорогие украинские друзья, Грузия сегодня рядом с вами в этот День Независимости. Грузия хочет вместе с вами отпраздновать День Независимости, ради чего вы мужественно боретесь полтора года. Мы будем вместе в день вашей победы, желаем вам счастливого Дня Независимости».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также поздравил Украину с Днем независимости. «сердечно поздравляю Украину с Днем Независимости! Желаю дружественному украинскому народу скорейшего окончания войны, восстановления территориальной целостности, мира и процветания», – написал глава правительства Грузии в Twitter.

Warmest congratulations to🇺🇦on the Independence Day! I wish our friendly Ukrainian people the end of the war soon, restoration of territorial integrity, peace & prosperity. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) August 24, 2023

Министерство иностранных дел Грузии написало в Twitter, что Грузия остается верным сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины и «желает народу Украины мира и процветания».

Heartfelt congratulations to Ukraine on the Independence Day! Georgia stands in solidarity with 🇺🇦 and stays committed supporter of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇬🇪 wishes peace and prosperity to the people of Ukraine.



З Днем Незалежності України!… — MFA of Georgia (@MFAgovge) August 24, 2023

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе написал в Facebook: «Поздравляем дружественный украинский народ с Днем Yезависимости! Желаю мира, укрепления суверенитета и территориальной целостности».

Депутат от партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе, комментируя отсутствие грузинской делегации на мероприятии, посвященном Дню Независимости Украины в Киеве, заявил, что «сегодня у украинского правительства нет того отношения к Грузии, которое нам хотелось бы – Грузия остается в режиме односторонней дружбы».

Он также пояснил, что на мероприятие приглашены только президенты. «То, что привело к приглашению конкретного состава, конкретных лиц – неприглашение, наверное, должно быть второстепенным», – сказал Сарджвеладзе. «Что касается содержания, самое главное – мы от всей души поздравляем всю Украину с Днем Независимости и желаем ей как можно быстрее нейтрализовать все риски, которые угрожают ее суверенитету и независимости».

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