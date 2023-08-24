Министр иностранных дел Бельгии находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел, европейских дел и внешней торговли, федеральных институтов культуры Королевства Бельгия Аджа Лябиб, которая с официальным визитом посещает Грузию, 23 августа встретилась со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

По сообщению МИД Грузии, стороны акцентировали внимание на тесном сотрудничестве и дружеских отношениях между двумя странами. Разговор также коснулся текущих событий в регионе и вызовов, возникших в результате войны, которую Россия ведет в Украине.

В министерстве также сообщили, что Аджа Лябиб выразила твердую поддержку со стороны Королевства Бельгии в отношении суверенитета, территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.

Илья Дарчиашвили проинформировал коллегу о шагах, которые предпринимает Грузия для реализации рекомендаций Еврокомиссии. Была отмечена важность поддержки Бельгии, как будущего председателя Совета ЕС, на пути евроинтеграции Грузии. Министры подчеркнули важность консолидированной позиции партнеров для сохранения актуальности вопроса Грузии в международной повестке дня.

В рамках визита Аджа Лябиб посетила линию оккупации Цхинвальского региона и выразила поддержку Бельгии в отношении территориальной целостности Грузии. В своем посте в Твиттере она подчеркнула важность урегулирования конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом.

In Georgia 🇬🇪, visiting the administrative line that separates the breakaway territories Abkhazia and South Ossetia. Belgium supports Georgia's territorial integrity. A negotiated solution, in accordance with international law, is paramount. pic.twitter.com/hVGjXjRpl7 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) August 23, 2023

В этот же день министр иностранных дел Бельгии встретилась с народным защитником Грузии Леваном Иоселиани, с которым обсудила вопросы об основных проблемах с точки зрения защиты прав человека в стране, ситуации с защитой прав населения, проживающего на оккупированных территориях и у разделительной линии, а также права меньшинств и свободу выражения мнений. По данным Аппарата народного защитника, стороны также обсудили выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии и роль народного защитника Грузии в этом процессе.

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