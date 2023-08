Медведев грозит присоединением оккупированных регионов Грузии к России

Экс-президент России Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности, грозит присоединением оккупированных регионов Грузии к России.

В обширной статье, опубликованной в одном из российских изданий, Медведев, который был президентом России во время августовской войны 2008 года, провел параллели с войной в Украине, заявив, что Запад не смог извлечь уроки из «самых глупых и позорных ошибок», допущенной в Грузии, и что их повторение в Украине обойдется «самым бесполезным из-за поддержки «никчёмных, управляемых и бездарных политиков».

Говоря о Грузии, он обвинил Запад в «возобновлении давления». В частности, он говорил об «эскалации русофобии» в Грузии и назвал это «нонсенсом, уродством и тяжелой болезнью», которую, по его словам, которая «к счастью, вполне излечимая» военной силой. Он также затронул тему продолжающихся дискуссий о вступлении Грузии в НАТО и отметил, что это создаст «очередной очаг напряжённости в дополнение к украинскому флангу».

В этом контексте Медведев отметил, что «В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

Ответ МИД Грузии

МИД Грузии опубликовал ответное заявление на слова Дмитрия Медведева, в котором говорится, что заявление Медведева является «продолжением политики Российской Федерации по оккупации территорий Грузии и очередной попыткой посягательства на суверенитет и территориальную целостность». В ведомстве призвали РФ «уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

«Грузия твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта и обеспечения тем самым деоккупации территорий Грузии», – говорится в заявлении МИД Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)