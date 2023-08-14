Служба статистики: В январе-июле внешняя торговля Грузии увеличилась на 18,0%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 августа, в январе-июле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета незадекларированной торговли) увеличился на 18,0% и достиг 12 097,6 млн долларов США.
По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 15,7% и составил 3 575,6 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 19,0% и достиг 8 522,1 млн долларов США. В январе-июне 2023 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 4 946,5 млн долларов США, что составляет 40,9% внешнеторгового оборота.
Подробные данные о внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 21 августа.
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