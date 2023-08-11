Объясни | Что написано в резолюции ПАСЕ о российско-грузинской войне?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была единственным представителем власти, посетившим братское кладбище в Мухатгверди 7 августа в связи с 15-й годовщиной августовской российско-грузинской войны 2008 г. «Грузинская мечта» отмечает годовщину начала войны 8 августа, в отличие от той части политического спектра, которая считает, что это российский нарратив и датой начала войны является 7 августа, когда, по многим сообщениям, первые российские вооруженные подразделения вошли на территорию Грузии.

Позиция правящей команды

Мамука Мдинарадзе поспешил раскритиковать президента. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» в частности заявил, что «7 августа – это дата, которая была зафиксирована в резолюции, которую в то время поддержало «Национальное движение»… И с этим было связано начало войны грузинскими военными и военное преступление. То есть грузинских военных обвинили в развязывании войны 7 августа и грузинских военных обвинили в преступлении, совершенном 7 августа, которое мы потом развеяли и выиграли и в Страсбурге, и в Гааге, несмотря на спрятанные ими доказательства… До 2014 года, пока состоялись эти процессы, несмотря на скрытые ими доказательства, они выходили на могилы 8 августа, и этот день был днем ​​памяти, а 8 августа считался трагическим днем, а после 2014 года они изменили нарратив, и теперь они хотят манипулировать этим».

Такие же послания распространяли и другие представители «Грузинской мечты», в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе: «Я считаю, что государству полезнее отмечать эту дату 8 августа с любой точки зрения, в том числе с учетом резолюции Совета Европы. Напомню, что написано в резолюции Совета Европы, которую подписало «Национальное движение». Там написано, что 7 августа Саакашвили начал войну, а за этим последовала реакция России 8 августа».

Таким образом, «Грузинская мечта» обвинила прежнюю власть в поддержке резолюции ПАСЕ, в которой Грузия обвинялась в развязывании войны и последовавших преступлениях.

Что написано в резолюции ПАСЕ о последствиях российско-грузинской войны?

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 3 октября 2008 года «Последствия войны между Грузией и Россией» — один из первых официальных международных документов о российско-грузинской войне, в котором речь идет о процессах до войны, ходе войны и ее последствиях. За день до принятия резолюции на территории Грузии начала действовать Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС). Принятию резолюции годом ранее предшествовала публикация т.н. «Доклада Тальявини».

Кто начал войну?

Утверждать, что резолюция Совета Европы обвиняет грузинскую сторону в развязывании войны, лишено смысла, поскольку в резолюции вообще не указывается сторона, развязавшая войну, а отмечается, что «поскольку факты, связанные с началом войны, оспаривают как Грузинская, так и российская стороны, они должны быть установлены объективно, независимым международным расследованием».

Соответственно, нарратив «Грузинской мечты» о том, что поддержка резолюции со стороны Грузии равносильно взятию на себя ответственности за начало войны, не соответствует действительности.

Использование кассетных бомб

Представители «Грузинской мечты» заявляют, что правительство Национального движения «подписалост» под военное преступление и апеллируют к тем частям резолюции, в которых говорится: «…7 августа 2008 года началом обстрела Цхинвала грузинскими вооруженными силами без предупреждения эскалация перешла на новый уровень, а именно на ступень открытых и полномасштабных боевых действий. Применение тяжелой артиллерии и кассетных бомб, создавшее серьезную угрозу для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы со стороны Грузии, несмотря на то, что это происходило на ее территории…».

В связи с этим следует отметить, что Министерство обороны Грузии признало использование кассетных бомб во время российско-грузинской войны только для поражения военных объектов. Кроме того, следует отметить, что Грузия не присоединялась к международной конвенции по кассетному оружию. Также, по данным Human Rights Watch, в результате попадания грузинской кассетной бомбы жертв среди гражданского населения не выявлено, тогда как от российских кассетных бомб погибло не менее 11 мирных жителей.

Здесь же следует сказать, что в тексте вышеупомянутой резолюции речь идет не о «начале войны», а о «новом этапе эскалации».

Что написано в резолюции о России?

Согласно резолюции, действия России привели к оккупации значительной части территории Грузии, а также нападениям на экономическую и стратегическую инфраструктуру государства, что можно считать либо прямым посягательством на суверенитет Грузии, и, соответственно, нарушением Хартия Совета Европы, или попыткой России расширить свое влияние на ближайшее иностранное государство.

Более того, резолюция критикует российскую политику «защиты своих граждан за рубежом», осуждает признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии и призывает Россию отменить свое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии и уважать суверенитет и территориальной целостности Грузии, а также нерушимость ее границ.

Особого внимания заслуживает статья 13 резолюции, где ПАСЕ называет Россию стороной, ответственной за этническую чистку грузин, в частности: «Ассамблея особо обеспокоена заслуживающими доверие сведениями об этнических чистках, проводившихся нерегулярными вооруженными формированиями и бандами в населенных этническими грузинами селах, расположенных в Южной Осетии и «буферной зоне», которые российские войска не сумели предотвратить. Она подчеркивает в этой связи, что большая часть подобных деяний была совершена после подписания соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и что они продолжаются и в настоящее время».

Следует отметить, что резолюция ПАСЕ призывает членов Совета Европы «официально осудить этнические чистки, имеющие место на территориях, находящихся под фактическим контролем российских вооруженных сил и под контролем фактических властей в Южной Осетии».

7 или 8 августа?

В пункте 4 резолюции четко указано, что датой начала войны является 7 августа 2008 года, хотя здесь же отмечается, что война «стала результатом начавшейся намного раньше серьезной эскалации напряженности, сопровождавшейся провокациями и обусловленным ими ухудшением положения в сфере безопасности». Следует отметить, что 7 августа было указано в первом же рабочем варианте резолюции и не корректировалось российской стороной.

Объявление 8 августа датой начала войны является частью российской пропаганды, потому что Россия не признает вторжение на территорию Грузии 7 августа, но, по их словам, «контратаку» они начали только после «вторжения» Грузии в «Южную Осетию» 8 августа. «Они (грузинские силы) начали атаку в 23.30 часов (7 августа). Я узнал об этом вторым утром», — сказал Владимир Путин на встрече с западными журналистами и экспертами в Сочи 11 сентября 2008 года.

За время пребывания у власти бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проводил мероприятия, посвященные годовщине войны, 7 августа, а в 4-ю годовщину августовской войны Саакашвили заявил, что «Россия готовилась к 7 августа годами».

Заключение

Несмотря на то, что Россия приложила серьезные усилия для создания собственной версии нарратива войны, а также несмотря на то, что Резолюция ПАСЕ от 2 октября 2008 г. по российско-грузинской войне – один из первых официальных документов, даже здесь видна ответственность России за саму войну, а также за события до и после ее начала, включая этническую чистку грузин. После этого Грузия выиграла межгосударственный спор против России в Страсбургском суде по делу об августовской войне, и в Гаагском суде расследование дела о российско-грузинской войне завершено; Выданы ордера на арест нескольких лиц, совершившим преступления против населения Грузии.

Материал подготовила Нана Чантурия (Civil.ge)

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