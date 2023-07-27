Постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании посетил с визитом Грузию

Постоянный заместитель государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития сэр Филип Бартон 24-25 июля посетил Грузию. В рамках визита он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и депутатами Парламента Грузии.

🇬🇧 საგარეო საქმეთა მინისტრის მთავარი მრჩეველი და 🇬🇧 დიპლომატიური სამსახურის ხელმღვანელი სერ ფილიპ ბარტონი 24,25 ივლისს თბილისში იმყოფებოდა.



Sir Philip Barton KCMG OBE the Permanent Under-Secretary at the Foreign, Commonwealth & Development Office visited Tbilisi on 24,25 July pic.twitter.com/XqZrvDZWQo — UK in Georgia (@UKinGeorgia) July 25, 2023

Встреча с премьер-министром

На встрече в Администрации правительства сэр Филип Бартон и Ираклий Гарибашвили обсудили существующее стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией и положительную динамику развития политических отношений.

Премьер-министр отметил, что Грузия ценит решительную поддержку Соединенным Королевством суверенитета, территориальной целостности Грузии и политики непризнания оккупированных регионов. По сообщению Администрации правительства, Гарибашвили подчеркнул важный вклад Соединенного Королевства в направлении укрепления государственных институтов и демократического развития страны.

На встрече обсуждался существующий «Стратегический диалог Уордропа» между Грузией и Великобританией, который включает в себя весь спектр стратегического партнерства между странами и укрепляет соглашение о сотрудничестве. В разговоре также были затронуты продолжающиеся боевые действия в Украине и влияние войны на обстановку безопасности в регионе.

Встреча с депутатами

Сэр Филип Бертон в сопровождении представителей грузинского офиса НДИ США встретился с членами Парламента и обсудил вопрос парламентского контроля.

Во встрече участвовали председатель Комитета по образованию и науке Парламента Грузии Гиви Миканадзе, председатель Комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани, председатель Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе и член «Группы реформ» Теона Акубардия.

Согласно пресс-релизу Парламента Грузии, депутат Гиви Миканадзе проинформировал британского дипломата о законодательных изменениях, которые были реализованы в формате плана из 12 пунктов, и «ознакомил с планами, которые профильный комитет и оппозиция запланировали в Парламент 10-го созыва в части реализации функции надзора».

Согласно тому же пресс-релизу, Майя Битадзе отметила, что правительство Великобритании и НДИ США являются основными партнерами Грузии в плане осуществления надзорной функции для различных комитетов. «У нас состоялась интересная дискуссия по различным направлениям, таким как: гендерное равенство, прозрачность парламентской работы, охрана окружающей среды, оборона и безопасность», — добавила она.

Теона Акубардия, единственный депутат парламента от оппозиции, которая участвовала во встрече, выразила обеспокоенность тем, что «министры не приходят в комитет, и часто возникают задержки с интерпелляциями. Есть проблемы с точки зрения надзора в части взаимодействия с оппозицией. Помощь Великобритании в укреплении демократии в Грузии является очень важной».

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