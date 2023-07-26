Посольство США опровергает обвинения в лоббировании в пользу Саакашвили

Посольство США в Тбилиси 26 июля опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность по поводу деятельности Посольства США и его сотрудников в последние дни в связи с утверждениями некоторых СМИ и политических деятелей о том, что якобы они причастны к лоббированию в пользу бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Как мы уже отметили, никто в Посольстве США в Тбилиси не принимал участия в лоббировании бывшего президента Саакашвили и не помогал его лоббистам в планировании какой-либо встречи. Вредоносная информация, которая утверждает или подразумевает, что сотрудники посольства получали деньги от лоббистских фирм, является однозначно ложной и безответственной», – заявили в посольстве.

Предыстория

Обвинения были основаны на отчете по Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) США, в котором говорится, что Эван Эллиотт, сотрудник Посольства США в Тбилиси, 7 марта звонил по телефону от имени Саакашвили. Целью его звонка было обсуждение запроса Польши в Министерство юстиции Грузии. Польша просила разрешить польским врачам оценить состояние Саакашвили и участвовать в его лечении.

В отчете также говорится, что 8 марта тот же сотрудник запланировал еще один телефонный разговор, чтобы обсудить статус «списка Магнитского» и «запланировать встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время находится в Нью-Йорке, чтобы добиться помилования для Саакашвили».

В течение прошедшей недели отчет комментировали представители правящей партии «Грузинская мечта» и «Силы народа». Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил обеспокоенность участием в подобных акциях представителя посольства иностранного государства. Он заявил, что необходимы разъяснения и ответы, и предположил, что это попытка очернить репутацию страны с конечной целью введения санкций.

Аналогичную позицию высказал и депутат от «Силы народа» Дмитрий Хундадзе. По его словам, участие посольства было заговором против Грузии, целью которого является введение санкций против страны. Другой член «Силы народа», депутат Эка Сепашвили заявила, что эти факты «как раз и являются целью антиамериканской и антизападной пропаганды со стороны отдельных лиц, в том числе сотрудников американского посольства, бывших и действующих послов, что вполне укладывается в антиевропейскую риторику России». По ее словам, их действия и заявления являются «источником антизападных и антиамериканских настроений в грузинском обществе».

Другие вопросы, связанные с FARA

Министерство юстиции США опубликовало вышеупомянутый отчет 19 июля, в котором подробно описывается деятельность лоббистских компаний, нанятых Михаилом Саакашвили и его матерью Гиули Аласания. Согласно документу, компании Akerman и GP International в течение отчетного полугодия занимались различной деятельностью.

Этими действиями были: обмен телефонными звонками и электронными письмами с медицинскими экспертами, грузинскими юристами и консультантами для обсуждения состояния здоровья Саакашвили. Кроме того, компании подготовили проекты резолюций для представления в Европарламент и обратились за помощью в Комитет Европарламента по борьбе с пытками.

В декларации, опубликованной в тот же день, говорится, что GP International оказывала Гиули Аласания стратегическое консультирование и коммуникационную поддержку от имени юридической команды Михаила Саакашвили, целью которой было распространение информации о здоровье Саакашвили и требование его освобождения.

Согласно отчету, на лоббистскую деятельность было потрачено 96 393 доллара США, а переводом денег занимались Гиули Аласания, Темур Аласания и компания Akerman. Кроме того, Akerman получила 75 451 доллар США от Темура Аласания за лоббистскую деятельность, связанную с Саакашвили.

Опубликованный на сайте другой документ, который датирован 28 февраля, содержит материалы, подготовленные GP International для западных СМИ о Саакашвили. Лоббисты утверждают, что здоровью Саакашвили угрожает опасность, и призывают президента США Джо Байдена и лидеров свободных стран принять соответствующие меры для его освобождения.

В последнем отчете FARA также освещалась деятельность PR-медиакомпании Cision PR Newswire. Эта компания распространяла пресс-релизы специфического содержания, предназначенные для международных СМИ. В одном из таких выпусков рассказывается об усилиях коалиции четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили по спасению жизни Саакашвили.

Правящая партия и провластные СМИ Грузии заявили, что за такую ​​услугу Маргвелашвили получил от имени Саакашвили 11 500 долларов США. Маргвелашвили отверг это обвинение. Из документа видно, что деньги были потрачены на распространение пресс-релиза, в заголовке которого фигурирует имя Маргвелашвили.

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