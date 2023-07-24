В 2021 году правительство и «Грузинская мечта» потратили 1 879 999 долларов США на лоббистские компании в США

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) играет важную роль в выявлении деятельности иностранных агентов, действующих в Соединенных Штатах, включая лоббирование интересов иностранных лидеров. Недавно премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил «Единое национальное движение» и экс-президента Михаила Саакашвили в проведении «позорной кампании против Грузии». По словам Гарибашвили, семья Саакашвили тратит миллионы долларов на то, чтобы нанести ущерб имиджу Грузии. Заявление Гарибашвили было основано на отчете FARA, согласно которому Саакашвили заплатил американским лоббистским компаниям в общей сложности 33 500 долларов США за первые 6 месяцев 2023 года.

Согласно отчету генерального прокурора Конгрессу США за второе полугодие 2021 года о реализации FARA, «Грузинская мечта» и правительство Грузии по отдельности обращались к лоббистским компаниям США с разными целями. «Civil Georgia» изучила эти данные.

Нанимая лоббистов от имени правительства, лидеры Грузии сосредотачивают свои усилия на укреплении двусторонних отношений с США, уделяя особое внимание безопасности и прямым иностранным инвестициям.

Как правящая партия, «Грузинская мечта», наняла лоббистские компании для формирования общественного мнения и освещения в СМИ в пользу партии.

Всего в 2021 году правительство и правящая партия потратили на лоббистские компании 1 879 999 долларов США.

В 2021 году правительство Грузии заплатило 805 000 долларов США за услуги Chartwell Strategy Group. Основной задачей компании было укрепление двусторонних отношений между Грузией и США, а также лоббирование интересов Грузии в Конгрессе и Администрации президента.

Компания DCI Group AZ, целью которой было формирование общественного мнения и обеспечение освещения в СМИ «преданности демократии со стороны Грузинской мечты», за шестимесячный период 2021 года получила 999 999 долларов США.

Что касается компании Hogan Lovells US, с ней правящая партия подписала шестимесячный контракт на оказание юридических консультаций, представительских и лоббистских услуг. Целью лоббистской деятельности компании была «защита интересов «Грузинской мечты» и правительства Грузии перед официальными представителями законодательной и исполнительной власти США». Компания также сотрудничала с выборными должностными лицами Грузии, в том числе с членами Парламента, и в то же время действовала под руководством и контролем «Грузинской мечты». За 6 месяцев на лоббирование было потрачено 75 000 долларов США.

Для сравнения: в 2021 году лоббистскую компанию наняло только «Единое национальное движение». Услуги компании Cogent Strategies были призваны подчеркнуть необходимость участия США в делах Грузии для укрепления демократии, территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО.

Кроме того, компания помогала партии редактировать и публиковать информационные бюллетени и аналитические статьи, а также работала с основными комитетами Конгресса, чтобы заручиться его поддержкой. Несмотря на то, что финансовые детали лоббистской деятельности не были раскрыты в первом полугодовом отчете, согласно второму полугодовому отчету, расходы, понесенные компанией, составили 78 750 долларов США.

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