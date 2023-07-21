Глава МИД Грузии находится с визитом в Португалии

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который 20 июля находится с визитом в Португалии, встретился со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо, А также с председателем Национальной ассамблеи Аугушту Сантуш Силва и исполнительным секретарем Содружества португалоговорящих государств (CPLP) Закариашем да Кошта.

Встреча с Министром иностранных дел Португалии

20 июля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо.

Glad to meet my Portuguese colleague @JoaoCravinho. We had a conversation on 🇬🇪-🇵🇹 bilateral cooperation that spans many areas and touched upon Georgia's progress on the EU integration path. We count on Portugal's firm support. pic.twitter.com/zQxPItZsWO — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) July 21, 2023

По сообщению МИД Грузии, Илья Дарчиашвили обсудил со своим португальским коллегой процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии и рассказал о прогрессе, достигнутом Грузией в выполнении 12 приоритетов Еврокомиссии. Глава МИД Грузии выразил надежду, что Португалия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул исключительную важность позиции Португалии с точки зрения реализации политики непризнания в португалоязычных странах.

Министры подробно обсудили вызовы безопасности в регионе, войну, которую Россия ведет в Украине. Беседа коснулась сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии и важности вовлечения партнеров в процессы.

По информации МИД Грузии, министры рассмотрели сотрудничество двух стран в сфере экономики, культуры и образования. «Было отмечено, что торговые и деловые связи между Грузией и Португалией в последние годы активизировались», — говорится в сообщении министерства.

«Было подчеркнуто, что в Тбилисском государственном университете успешно работает центр «Камоеш», что значительно повысило интерес к португальскому языку и культуре среди грузинских студентов. Разговор также коснулся успешного проекта реставрации фрески королевы Кетеван в соборе Граса в Лиссабоне», – отметили в МИД Грузии.

Кроме того, стороны еще раз подтвердили готовность к продолжению и дальнейшей активизации плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Встреча с председателем Национальной ассамблеи Португалии

В ходе своего визита в Лиссабон Илья Дарчиашвили встретился с председателем Национальной ассамблеи Португалии Аугушту Сантушем Силва. По информации МИД Грузии, на встрече обсуждались существующие отношения между двумя странами, в ходе чего акцент был сделан на сотрудничестве между парламентами Грузии и Португалии, а также на продвижении Грузии в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Илья Дарчиашвили подчеркнул, что в отношении предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС страна надеется на мощную поддержку со стороны Португалии. Стороны также рассмотрели возникшую в регионе сложную ситуацию, в том числе войну России в Украине и ее последствия как для стран региона, так и для европейского континента в целом. По информации МИД Грузии, Илья Дарчиашвили поблагодарил Аугушту Сантуша Силва за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции.

During my visit to Portugal, had an opportunity to meet with @ASantosSilvaPAR, President of the Assembly of the Republic. We spoke about the friendly relations between our countries& highlighted core aspects of🇬🇪🇵🇹 bilateral coop. We put a special emphasis on 🇬🇪's 🇪🇺 integration. pic.twitter.com/StsGPW7HjZ — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) July 21, 2023

Встреча с исполнительным секретарем CPLP

21 июля Илья Дарчиашвили встретился с исполнительным секретарем Содружества португалоговорящих государств (CPLP) Закариашом да Коста. Стороны обсудили различные вопросы сотрудничества между Грузией и CPLP и планы на будущее. «было отмечено, что после того, как Грузия стала ассоциированной страной-наблюдателем в CPLP, отношения с организацией и ее государствами-членами углубились», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Особо подчеркнута поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии государствами-членами CPLP. Министр подробно рассказал о сложной гуманитарной ситуации в оккупированных регионах Грузии. «На встрече были обсуждены важные аспекты взаимоотношений в сфере культуры и образования», – говорится в сообщении министерства.

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