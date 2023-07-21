Глава МИД Грузии находится с визитом в Португалии
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который 20 июля находится с визитом в Португалии, встретился со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо, А также с председателем Национальной ассамблеи Аугушту Сантуш Силва и исполнительным секретарем Содружества португалоговорящих государств (CPLP) Закариашем да Кошта.
Встреча с Министром иностранных дел Португалии
20 июля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со своим португальским коллегой Жоао Гомешем Кравиньо.
По сообщению МИД Грузии, Илья Дарчиашвили обсудил со своим португальским коллегой процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии и рассказал о прогрессе, достигнутом Грузией в выполнении 12 приоритетов Еврокомиссии. Глава МИД Грузии выразил надежду, что Португалия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул исключительную важность позиции Португалии с точки зрения реализации политики непризнания в португалоязычных странах.
Министры подробно обсудили вызовы безопасности в регионе, войну, которую Россия ведет в Украине. Беседа коснулась сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии и важности вовлечения партнеров в процессы.
По информации МИД Грузии, министры рассмотрели сотрудничество двух стран в сфере экономики, культуры и образования. «Было отмечено, что торговые и деловые связи между Грузией и Португалией в последние годы активизировались», — говорится в сообщении министерства.
«Было подчеркнуто, что в Тбилисском государственном университете успешно работает центр «Камоеш», что значительно повысило интерес к португальскому языку и культуре среди грузинских студентов. Разговор также коснулся успешного проекта реставрации фрески королевы Кетеван в соборе Граса в Лиссабоне», – отметили в МИД Грузии.
Кроме того, стороны еще раз подтвердили готовность к продолжению и дальнейшей активизации плодотворного сотрудничества между двумя странами.
Встреча с председателем Национальной ассамблеи Португалии
В ходе своего визита в Лиссабон Илья Дарчиашвили встретился с председателем Национальной ассамблеи Португалии Аугушту Сантушем Силва. По информации МИД Грузии, на встрече обсуждались существующие отношения между двумя странами, в ходе чего акцент был сделан на сотрудничестве между парламентами Грузии и Португалии, а также на продвижении Грузии в направлении европейской и евроатлантической интеграции.
Илья Дарчиашвили подчеркнул, что в отношении предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС страна надеется на мощную поддержку со стороны Португалии. Стороны также рассмотрели возникшую в регионе сложную ситуацию, в том числе войну России в Украине и ее последствия как для стран региона, так и для европейского континента в целом. По информации МИД Грузии, Илья Дарчиашвили поблагодарил Аугушту Сантуша Силва за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции.
Встреча с исполнительным секретарем CPLP
21 июля Илья Дарчиашвили встретился с исполнительным секретарем Содружества португалоговорящих государств (CPLP) Закариашом да Коста. Стороны обсудили различные вопросы сотрудничества между Грузией и CPLP и планы на будущее. «было отмечено, что после того, как Грузия стала ассоциированной страной-наблюдателем в CPLP, отношения с организацией и ее государствами-членами углубились», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Особо подчеркнута поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии государствами-членами CPLP. Министр подробно рассказал о сложной гуманитарной ситуации в оккупированных регионах Грузии. «На встрече были обсуждены важные аспекты взаимоотношений в сфере культуры и образования», – говорится в сообщении министерства.
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