Грузинские политики комментируют заявлению Гарибашвили об Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 19 июля, в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси присутствовал на гражданской панихиде по погибшим во время войны 1990-х годов в Абхазии, останки которых были доставлены в Тбилиси из оккупированной территории. Позже он беседовал с представителями СМИ по ряду вопросов, в том числе по делу Саакашвили, грузино-украинским отношениям и Давиду Кезерашвили, основателю телекомпании «Формула».

«Civil Georgia» предлагает комментарии представителей власти и оппозиции на заявление премьер-министра об Украине.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Я не думаю, что украинские власти имеют право разговаривать с Грузией с морального пьедестала. Со страной, которая сама прошла три войны с Россией, и когда мы были в этой горячей войне, мы никого ни в чем не упрекали, ни у кого ничего не просили… Прежде чем была бы Украина, до этого была Грузия, была борьба грузин и война, в которой сейчас находится Украина. Что касается дружбы, дружба познается именно в невзгодах. Когда идет такая война, а в этой войне власти Украины нападают на грузинский народ такими заявлениями, в том числе и распространением дезинформации по поводу обхода санкций, ведь эта часть властей Украины тоже была вовлечена в этом… это как раз и есть недружественное поведение».

Оппозиция

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии: «Четыре лжи русского премьер-министра Гарибашвили: он утверждает, что украинское правительство послало меня в Грузию, чтобы начать войну и открыть второй фронт. Я приехал в Грузию за 5 месяцев до начала войны, когда не только украинская, но и американская разведка еще не знала о перспективе начала войны. То есть он утверждает, что украинские власти сами спланировали и начали войну, (это) преступное продолжение риторики «спящего Цхинвали»; Гарибашвили утверждает… если бы была власть Саакашвили, был бы открыт второй фронт. Это дешевая ложь… Гарибашвили говорит, что Украина заблокировала вопрос о статусе кандидата для Грузии. Все в мире знают, что о вопросе Грузии не было бы и речи, если бы не героическая борьба украинского народа… я не нуждался в том, чтобы власти Украины отправляли меня (в Грузию). Я в течение довольно длительного времени публично декларировал позицию, что я приеду в связи с референдумом Шарля Мишеля и местными выборами, и я выполнил свое обещание… Премьер даже не знает, или не хочет знать, что в моем паспорте не нашли штампа, потому что в украинские паспорта обычно не ставят штампа при выезде из страны».

Хатиа Деканоидзе, политическая группа «Еврооптимисты», депутат: «Для меня очень болезненно, когда грузино-украинские отношения находятся на таком низком уровне. Наверно, это беспрецедентный случай. Отношения между украинским и грузинским народами очень закономерны, и я не могу представить нарушение этой закономерности. «Грузинская мечта» делает (такие заявления) за счет нанесения ущерба этим (отношениям) и в ущерб всем национальным интересам».

Паата Манджгаладзе, депутат от «Стратегия Агмашенебели»: «Гарибашвили намеренно обострил и испортил отношения с Украиной и продолжает нагнетать ситуацию с Украиной, почему? Потому, чтобы угодить России. Во время этого цивилизованного противостояния, когда добро на стороне цивилизованного мира, Украины, а зло на стороне России, да, Гарибашвили на стороне этого зла, и это зло не виртуальное, это зло каждый день убивает невинных украинских детей, и Ираклий Гарибашвили в этом участвует».

Ираклий Купрадзе, представитель партии «Лело за Грузию»: «Обвинять Украину в том, что Украина выступает против или не заинтересована в том, чтобы Грузия получила статус кандидата (в члены ЕС), – полный идиотизм. Потому что сегодня власть Украины больше старается, чтобы Грузия получила статус кандидата, чем «Грузинская мечта», которая сегодня представляет правительство Грузии. Разница между этими двумя направлениями очень проста: «Грузинская мечта» служит путинской России, власть Украины пытается, чтобы воля грузинского народа была преимущественной».

Бека Лилуашвили, депутат от партии «За Грузию»: «Обвинять всех, кроме себя, показывать пальцем на всех и перекладывать ответственность… это выражение единственного – все, кто не со мной и не оценивает меня положительно, все мои враги. Это четко выраженная стратегия автократических режимов, и она была опробована во многих странах… «Грузинская мечта» этим пользуется, старается переложить всю ответственность на своих партнеров».

Херман Сабо, депутат от партии «Гирчи»: «В публичных заявлениях со стороны Украины никогда не было, что Грузии нельзя давать какой-либо статус или притеснять. Если у Гарибашвили есть какая-то кулуарная информация, то пусть говорить прямо… Если бы не ситуация, которая возникла в Украине, их кровью, самопожертвованием, и показала миру, каким агрессором является Россия, мы бы, наверно, и близко не подошли к статусу кандидата в течение еще нескольких лет».

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