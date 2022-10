Прокуратура Грузии сообщила 27 октября, что начала уголовное преследование в отношении депутата столичного Сакребуло от Единого национального движения (ЕНД) Звиада Куправа и гражданина Кахи Хачидзе в связи с фактом насилия, произошедшего на одном из избирательных участков Тбилиси в день парламентских выборов 31 октября 2020 года.

По данным ведомства, следствие установило, что два года назад обвиняемые применили друг к другу насилие. Прокуратура обвиняет их в избиении или ином насилии в помещении для голосования или на прилегающей территории (1622, I), что предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

Прокуратура обратиться в суд с ходатайством об избрании для Звиада Куправа выплаты залога в качестве меры пресечения после официального предъявления обвинения. Что касается второго члена ЕНД, следственный орган уже обратился в суд с таким же ходатайством.

Комментарии Звиада Куправа

В беседе с интернет-изданием «Нетгазети» Куправа заявил, что связывает возбуждение против него уголовного дела с политическим мотивом, поскольку является активным депутатом Тбилисского Сакребуло и требует отставки столичного мэра Кахи Каладзе в связи с гибелью 13-летней девочки в парке Ваке.

После ознакомления с обвинениями, Звиад Куправа сообщил журналистам, что прокуратура обвиняет его в том, что в день парламентских выборов 2020 года он ударил в грудь Каху Хачидзе, которого он даже не знает.

«Такого факта не было, говорю я с полной ответственностью. Прокуратура должна предъявить хотя бы один кадр, где я кого-то ударил, и я готов оставить мандат члена Сакребуло без этого ложного обвинения», — добавил он.

Примечание: Материал обновлен в соответствии с заявлением Звиада Куправа 27 октября в 19:00.

