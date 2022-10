На заседании Национального банка Грузии 26 октября Комитет по денежно-кредитной политике НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 11%.

По заявлению НБГ, «инфляционное давление в большинстве стран мира остается высоким, на что ведущие центробанки реагируют ужесточением финансовых условий», что «ухудшает ожидания глобального экономического роста и создает риски стагфляции».

По информации банка, хотя в Грузии инфляция «прошла свой пиковый период, но по-прежнему находится на высоком уровне и составила в сентябре 11,5% годовых».

В то же время в банке отметили, что в последнее время на международных товарных рынках наблюдается положительная динамика и «снижаются цены на продукцию и стоимость международных перевозок».

По данным НБГ, международный индекс цен на продовольствие снижается уже 6 месяцев подряд и «ожидается, что на фоне укрепления обменного курса упомянутые глобальные тенденции будут постепенно транслироваться на местный рынок, что приведет к снижению инфляция».

В заявлении банка также говорится, что «экономическая активность остается высокой», а в результате российско-украинской войны и сопутствующих санкций миграционные потоки в Грузию значительно увеличились, стимулируя совокупный спрос.

НБГ также отметил, что из-за текущей геополитической ситуации «неопределенность по-прежнему высока». По оценке банка, до конца года инфляция останется высокой, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 21 декабря 2022 года.

