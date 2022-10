Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 19 октября, в январе-сентябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля увеличилась на 35,3% и составила 13,6 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 37,4% до 4,1 млрд долларов США, а импорт на 34,4% до 9,5 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,4 млрд долларов США, что составляет 39,8% всего внешнеторгового оборота.

В январе-сентябре 2022 года Турция занимала первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии с 2,03 млрд долларов США. Далее следуют: Россия — с 1,7 млрд долларов США; Китай — с 1,4 млрд долларов США; Азербайджан — с 959,6 млн долларов США; США – 895,03 млн долларов США.

В тот же период крупнейшим торговым партнером Грузии по экспорту был Китай — с 574,8 млн долларов США. Далее следуют: Азербайджан — с 488,6 млн долларов США; Россия – 473,2 млн долларов США; Армения – 366,1 млн долларов США; Турция — 353,2 млн долларов США.

Что касается импорта, то крупнейшими торговыми партнерами Грузии были — Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан — 1,7 млрд долларов США; 1,2 млрд долларов США; 829,3 млн долларов США; 651,1 млн долларов США и 471 млн долларов США.

В январе-сентябре 2022 года медные руды и концентраты возглавляли крупнейшие экспортные товарные группы – с 753,3 млн долларов США. Далее следуют: Легковые автомобили – 590,5 млн долларов США; Ферросплавы –431,6 млн долларов США; Азотные удобрения — 207,4 млн долларов США; Натуральные виноградные вина – 173,3 млн долларов США; Алкогольные напитки – 105,7 млн ​​долларов США; Электроэнергия – 84,3 млн долларов США; Минеральные и пресные воды – 79,7 млн ​​долларов США; Лечебные средства расфасованные – 76,5 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов – 67 млн ​​долларов США; Остальные товары — 1,5 млрд долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими товарными группами являются легковые автомобили – 1,1 млрд долларов США; Далее следуют: Нефть и нефтепродукты – 1 млрд долларов США; Медные руды и концентраты – 568,1 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные– 295,9 млн долларов США; Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 292,1 млн долларов США; Телефонные аппараты — на 198,4 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — на 137,2 млн долларов США; Сигары, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей – 87,2 млн долларов США; Прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 84,5 млн долларов США; Бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, катки – 74,4 млн долларов США; Остальные товары — 5,7 млрд долларов США.

