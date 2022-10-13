В январе-сентябре внешняя торговля Грузии увеличилась на 35,3%

Согласно экспресс-данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 13 октября, в январе-сентябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля Грузии увеличилась на 35,3% и составила 13,6 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 37,4% до 4,09 млрд долларов США, а импорт — на 34,4% до 9,5 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,4 млрд долларов США, что составляет 39,8% внешнеторгового оборота.

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