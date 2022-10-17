Министр иностранных дел Норвегии провела встречи с официальными лицами Грузии
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в рамках визита в Грузию, связанного с открытием Посольства Норвегии в Тбилиси, 17 октября встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
Встреча с премьер-министром
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили стороны обсудили, в том числе, растущую динамику партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления будущего сотрудничества.
Они подчеркнули необходимость тесного политического диалога и акцентировали внимание на важности помощи Норвегии, как одного из крупнейших международных доноров в демократических реформах и институциональной модернизации в Грузии, а также в ее социально-экономическом развитии.
Ираклий Гарибашвили и Анникен Хюитфельдт также отметили, что «Грузия имеет стратегическое положение для энергетической безопасности ЕС». В этом контексте премьер-министр сказал, что Грузия является надежным партнером и союзником Европы в регионе.
Он также поблагодарил главу МИД Норвегии за твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.
Встреча с министром иностранных дел
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили вместе со своей норвежской коллегой открыл Посольство Норвегии в Грузии. Церемония открытия посольства приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Норвегией.
После встречи с норвежской коллегой министр иностранных дел Грузии написал в Twitter, что визит Анникен Хюитфельдт в Тбилиси является «еще одной наглядной демонстрацией прочного партнерства» между Грузией и Норвегией.
Он также добавил, что визит «особенно важен в свете крупных геополитических изменений, происходящих в регионе».
В свою очередь МИД Норвегии также написал в Твиттере, что Грузия является важным партнером для Норвегии и что официальное открытие посольства в Тбилиси является четким сигналом их политической поддержки.
«Мы хотим развивать двусторонние отношения на основе общих ценностей», — добавили в МИД Норвегии.
Встреча с председателем Парламента
Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече с министром иностранных дел Норвегии председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул «плодотворное сотрудничество» двух стран, «которое значительно способствовало демократическому развитию Грузии».
Стороны обсудили процесс вступления Грузии в ЕС и НАТО, в этом контексте Шалва Папуашвили отметил, что «в свете продолжающейся войны в Украине членство Грузии и Украины в Североатлантическом Альянсе особенно важно и актуально для обеспечение долгосрочной безопасности и мира».
По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, со своей стороны министр Хюитфельдт положительно оценила участие Грузии в миссии НАТО в Афганистане и выразила благодарность за выдающийся вклад Грузии в процесс эвакуации из Афганистана.
Она также подтвердила поддержку Королевством Норвегия территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений.
На встрече с министром иностранных дел Норвегии присутствовали представители парламентского большинства, фракций и политических групп.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)