Министр иностранных дел Норвегии провела встречи с официальными лицами Грузии

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в рамках визита в Грузию, связанного с открытием Посольства Норвегии в Тбилиси, 17 октября встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

Встреча с премьер-министром

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили стороны обсудили, в том числе, растущую динамику партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления будущего сотрудничества.

Они подчеркнули необходимость тесного политического диалога и акцентировали внимание на важности помощи Норвегии, как одного из крупнейших международных доноров в демократических реформах и институциональной модернизации в Грузии, а также в ее социально-экономическом развитии.

Ираклий Гарибашвили и Анникен Хюитфельдт также отметили, что «Грузия имеет стратегическое положение для энергетической безопасности ЕС». В этом контексте премьер-министр сказал, что Грузия является надежным партнером и союзником Европы в регионе.

Он также поблагодарил главу МИД Норвегии за твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.

Встреча с министром иностранных дел

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили вместе со своей норвежской коллегой открыл Посольство Норвегии в Грузии. Церемония открытия посольства приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Норвегией.

После встречи с норвежской коллегой министр иностранных дел Грузии написал в Twitter, что визит Анникен Хюитфельдт в Тбилиси является «еще одной наглядной демонстрацией прочного партнерства» между Грузией и Норвегией.

Он также добавил, что визит «особенно важен в свете крупных геополитических изменений, происходящих в регионе».

It was a pleasure to welcome my Norwegian colleague @AHuitfeldt on her visit to 🇬🇪. This visit is yet another vivid demonstration of 🇬🇪-🇳🇴 strong partnership, especially important on the background of the major geopolitical shifts taking place across the region. pic.twitter.com/H7sqsrrrYm — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) October 17, 2022

В свою очередь МИД Норвегии также написал в Твиттере, что Грузия является важным партнером для Норвегии и что официальное открытие посольства в Тбилиси является четким сигналом их политической поддержки.

«Мы хотим развивать двусторонние отношения на основе общих ценностей», — добавили в МИД Норвегии.

Georgia is an important partner for Norway.⁰Today’s official opening of the embassy in #Tbilisi is clear message of our political support.⁰We want to develop bilateral relations based on common values.@mfagovge⁰@governmentgeo⁰@euingeorgia pic.twitter.com/nEm7NWYdDj — Norway MFA (@NorwayMFA) October 17, 2022

Встреча с председателем Парламента

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече с министром иностранных дел Норвегии председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул «плодотворное сотрудничество» двух стран, «которое значительно способствовало демократическому развитию Грузии».

Стороны обсудили процесс вступления Грузии в ЕС и НАТО, в этом контексте Шалва Папуашвили отметил, что «в свете продолжающейся войны в Украине членство Грузии и Украины в Североатлантическом Альянсе особенно важно и актуально для обеспечение долгосрочной безопасности и мира».

Looking forward to further develop our bilateral relations (🇬🇪 &🇳🇴) based on common values: democracy, human rights, good governance, strong institutions & independent judiciary.

⁰Thank you for your warm reception to Georgia.⁰FM @AHuitfeldt

⁰@shpapuashvili⁰@Geoparliament pic.twitter.com/Nm3Qu65rFJ — Norway MFA (@NorwayMFA) October 17, 2022

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, со своей стороны министр Хюитфельдт положительно оценила участие Грузии в миссии НАТО в Афганистане и выразила благодарность за выдающийся вклад Грузии в процесс эвакуации из Афганистана.

Она также подтвердила поддержку Королевством Норвегия территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений.

На встрече с министром иностранных дел Норвегии присутствовали представители парламентского большинства, фракций и политических групп.

Примечание: Материал обновлен 17 октября 2022 года в 18:15 в соответствии с информацией о встрече министра иностранных дел Норвегии с председателем Парламента Грузии.

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