Администрация президента США 12 октября опубликовала Стратегию национальной безопасности 2022 года, в которой подчеркивается, что наряду с поддержкой Украины Соединенные Штаты Америки также будут работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократических стран. «Мы поддержим европейские устремления Грузии и Молдовы и их готовность осуществить важные институциональные реформы», — говорится в документе.

В документе также говорится, что Соединенные Штаты Америки будут «поддерживать усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе».

В Стратегии национальной безопасности 2022 года изложено, как США намерены «продвигать наши жизненно важные интересы и обеспечивать свободный, открытый, процветающий и безопасный мир». В этом смысле страна фокусируется на том, как расширять сотрудничество с другими странами и бороться с общими угрозами.

