В результате голосования, проведенного Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября, Грузия вместе с 13 другими странами была избрана членом Совета ООН по правам человека. Страны начнут осуществлять свои полномочия с 2023 года и закончат в конце 2025 года.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал это решение в Twitter и поблагодарил членов ООН за поддержку. «Я с нетерпением жду совместной работы со всеми сторонами, чтобы подтвердить нашу приверженность и продвигать глобальные усилия по защите и продвижению прав человека», — заявил он.

Постоянный координатор ООН в Грузии Сабина Махл поздравила Грузию с избранием в совет и подчеркнула, что это «лучшая возможность внести свой вклад в защиту прав человека во всем мире, подавая пример на местном уровне».

Congratulations to #Georgia for election to the UN Human Rights Council (@UN_HRC)! Excellent opportunity to contribute to protection of human rights globally by setting example domestically. — Sabine Machl (@SabineMachl) October 11, 2022

Алжир, Марокко, Южная Африка, Судан, Афганистан, Бангладеш, Кыргызстан, Мальдивы, Южная Корея, Вьетнам, Румыния, Чили, Коста-Рика, Венесуэла, Бельгия и Германия также подали заявки на членство в совете. Все страны, кроме Афганистана и Венесуэлы, стали членами совета.

The United Nations🇺🇳 General Assembly has elected #Georgia🇬🇪 as a member of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk pic.twitter.com/c2shxtzw4C — UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022

Совет по правам человека — межправительственный орган ООН, в который входят 47 государств и которые отвечают за защиту прав человека во всем мире. Совет собирается в офисе ООН в Женеве и обсуждает тематические вопросы и ситуации в области прав человека.

По правилам Генеральной Ассамблеи члены совета избираются тайным голосованием индивидуально большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи.

Члены избираются сроком на три года и не могут быть переизбраны после двух сроков подряд.

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