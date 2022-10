Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 10 октября встретился с государственным министром иностранных дел и культуры Индии Менакши Лехи, которая находится с визитом в Тбилиси, с которой обсудил текущие вопросы отношений между Грузией и Индией.

По сообщению МИД Грузии, на встрече особое внимание стороны уделили развитию двустороннего сотрудничества, в направлении экономики, культуры, образования и гуманитарной деятельности.

«Говоря о существующем сотрудничестве двух стран в культурно-образовательной сфере, с удовлетворением было отмечено, что в Грузии созданы все условия для получения индийскими студентами высшего образования», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны также обсудили деятельность индийских предпринимателей в Грузии и перспективы дальнейшего развития в этом направлении. Особое внимание они уделили также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

