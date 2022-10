5 октября состоялся очередной, 56-й раунд Женевских международных дискуссий.

Женевские дискуссии, основа которых была заложена после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также представители оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых занимается вопросами мира и безопасности, а другая — гуманитарными вопросами.

Предыстория 56-го раунда 56-й раунд переговоров изначально планировался на март, но был отложен из-за вторжения России в Украину и закрытия европейского неба для России. За решением отложить дискуссии последовало несколько заявлений МИД России. В последнем заявлении, опубликованном в июне, Москва поставила вопрос о переносе международных дискуссий в Женеве «в более нейтральное место, приемлемое для всех участников». В качестве причины своего предложения МИД России назвал «деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии», которые «создают серьезные препятствия для нормального функционирования Женевского формата». Позднее, в июле, «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба заявил, что необходимо сменить место проведения Женевских международных дискуссий на менее ангажированное место и город, где будут равные возможности и условия для всех сторон переговорного процесса. Ранее на аналогичные обвинения со стороны России спецпредставитель ЕС Тойво Клаар заявил в интервью «Civil Georgia», что «hешение о переносе последнего раунда было принято для того, чтобы защитить процесс и избежать ситуации, когда международная обстановка, особенно война в Украине, негативно повлияли бы на ход самого раунда и, следовательно, на дискуссии в целом».

Оценка сопредседателей

Сопредседатели Женевских международных дискуссий приветствовали проведение 56-го раунда, подчеркнув, что процесс «остается единственной площадкой, где обсуждаются последствия конфликта и другие важные вопросы».

По словам сопредседателей, хотя данный раунд дискуссий был проведен впервые с декабря 2021 года, каналы коммуникации между сопредседателями и участниками оставались активными на протяжении всего этого периода.

Сопредседатели приветствовали приверженность участников формату дискуссий.

Позиция Тбилиси

По информации МИД Грузии, в рамках переговоров основной акцент был сделан на основные вопросы повестки дня обсуждения, которые касаются необходимости полного выполнения Россией условий подписанного при посредничестве ЕС Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г.

Грузинская делегация также акцентировала внимание на одном из важнейших вопросов повестки переговоров – безопасном и достойном возвращении ВПЛ и беженцев с оккупированных территорий в свои дома.

Позиции России, Сухуми и Цхинвали

В МИД России заявили, что представители России подчеркнули «деструктивный характер» принятого в марте решения о приостановке дискуссий и указали на недопустимость повторения подобной ситуации.

В МИД России выразили обеспокоенность «попытками сделать Женевские дискуссии заложником событий в других регионах и общей геополитической обстановки в целом» и призвали сопредседателей «избегать политизации переговорного процесса».

Москва в очередной раз призвала Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали, с другой, подписать соглашение о неприменении силы.

В сообщении министерства говорится, что все участники «подтвердили заинтересованность в восстановлении регулярного переговорного процесса, призванного заполнить дефицит диалога в этом важном регионе».

По информации «МИД» Абхазии, Сухуми поддержал призыв России подписать соглашение о неприменении силы.

Абхазские власти выразили обеспокоенность «в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО», а также в связи с проведением совместных военных учений в Грузии, отметив, что такие учения «создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе».

В ходе обсуждений Сухуми подчеркнул необходимость восстановления заседаний МПРИ в Гали.

По сообщению информационного агентства «Рес», представители Цхинвали подняли вопрос о «периодических пограничных провокациях с грузинской стороны», а также «о необходимости продолжения обозначения линии госграницы инженерными сооружениями как реального фактора снижения количества таких нарушений».

Подобно Москве и Сухуми, Цхинвали также потребовал подписания соглашения о неприменении силы и «выражал серьезную обеспокоенность по поводу расширения присутствия НАТО на территории Грузии».

Дата следующего раунда переговоров пока не известна.

