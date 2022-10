3 октября Парламент Грузии объявил, что депутат от Грузинской мечты Тамар Талиашвили назначена постоянным представителем Грузии в Совете Европы.

Комитет по процедурным вопросам и Регламенту Парламента обсудил вопрос о досрочном прекращении полномочий Тамар Талиашвили как члена Парламента Грузии на сегодняшнем заседании и представит проект соответствующего постановления Парламенту на ближайшем пленарном заседании.

Председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что полномочия Талиашвили прекращаются для того, чтобы она заняла эту «очень важную дипломатическую должность».

Талиашвили в Парламенте сменит Генриета Цицава, следующий член парламентского списка правящей партии. В настоящее время Цицава является советником спикера Парламента Шалвы Папуашвили.

Помимо того, что является депутатом, Талиашвили занимает должность первого заместителя председателя Комитета парламента по образованию и науке, а также должность вице-президента Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В 2017-2020 годах она была вице-президентом Национальной ассоциации местного самоуправления Грузии. В 2014-2017 годах занимала должность председателя Комитета образования и культуры Тбилисского Сакребуло.

В прошлом Талиашвили работала начальником Администрации МВД, а также была делегатом Американской ассоциации юристов.

