Назначен новый председатель Национального агентства Публичного реестра
Национальное агентство Публичного реестра Министерства юстиции Грузии сообщило 29 сентября, что новым председателем агентства назначен Давид Девидзе.
Давид Девидзе заменил Олега (Бачо) Тортладзе, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. В период с августа по ноябрь 2021 года исполнял обязанности председателя агентства. Пока неизвестно, где Тортладзе продолжит работу.
По данным Национального агентства Публичного реестра, 36-летний Давид Девидзе, магистр Юридического факультета Сухумского государственного университета, с 2009 года работал на разных должностях в том же ведомстве.
С декабря 2021 года он был заместителем председателя агентства. Ранее, в 2016-2021 годах, занимал должность начальника Юридического отдела агентства.
This post is also available in: ქართული (Georgian)