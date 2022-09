Национальное агентство Публичного реестра Министерства юстиции Грузии сообщило 29 сентября, что новым председателем агентства назначен Давид Девидзе.

Давид Девидзе заменил Олега (Бачо) Тортладзе, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. В период с августа по ноябрь 2021 года исполнял обязанности председателя агентства. Пока неизвестно, где Тортладзе продолжит работу.

По данным Национального агентства Публичного реестра, 36-летний Давид Девидзе, магистр Юридического факультета Сухумского государственного университета, с 2009 года работал на разных должностях в том же ведомстве.

С декабря 2021 года он был заместителем председателя агентства. Ранее, в 2016-2021 годах, занимал должность начальника Юридического отдела агентства.

This post is also available in: ქართული (Georgian)