Прошло 28 лет со дня падения Сухуми

В 28-ю годовщину падения Сухуми правительство Грузии, лидеры оппозиционных партий и рядовые граждане посетили Мемориал погибшим в боях за единство Грузии и почтили память погибших героев.

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что сегодняшняя дата олицетворяет «неизмеримую» боль и страдания, причиненные человеческими трагедиями и жертвами каждому из нас, но особенно тем сотням тысяч жителям Абхазии, которые были вынуждены покинуть свои дома в 1993 году.

«Все мы вместе, в духе самопожертвования наших героев ради нашей страны, неустанным трудом и активными усилиями должны продолжать мирный процесс для достижения единства нашего народа, благополучия абхазов и грузин, в общем, сильном и европейском государстве», — сказала она.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что все общество должно сделать 27 сентября днем, «когда мы поставим трагедию нашей Родины выше личной трагедии». «Долг нашего поколения, чтобы следующее за нами и все поколения знали, что территории Грузии оккупированы», — заявил министр, добавив, что сколько бы времени не прошло, «мы должны бороться» и не свыкаться с оккупацией.

По словам спикера Парламента Кахи Кучава, «необходимо», чтобы информация об этом «трагическом» дне независимой Грузии «была предоставлена надлежащим образом, особенно молодым поколениям». «Прежде всего, это восстановление доверия и братства, которые позволят нам объединить нашу страну», — добавил он.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который не давал комментариев для СМИ, написал в Facebook: «Я верю, что мы сможем преодолеть тяжелые последствия войны и трудиться во имя общего будущего абхазов и грузин, во имя мира и благополучия».

В 1992 году Тбилиси направил войска в Автономную Республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Правительственные войска были вынуждены покинуть регион в сентябре 1993 года после нападения на Сухуми 16 сентября 1993 года абхазских сил и наемников из Российской Федерации. Нападение произошло в нарушение Соглашения о прекращении огня от 27 июля, который подразумевал вывод тяжелого грузинского вооружения из Сухуми и его окрестностей. После нескольких дней уличных боев 27 сентября Сухуми пал.

27 сентября ассоциируется в Грузии с потерей контроля над Абхазией и этнической чисткой грузин. По имеющимся данным, в ходе вооруженного конфликта погибло более 12 000 человек, а 300 000 человек, в основном этнические грузины, были вынуждены покинуть свои дома.

