Министерство внутренних дел объявило, что полковник полиции Теймураз Купатадзе назначен директором Департамента Центральной криминальной полиции. До этого он занимал должность заместителя начальника Тбилисского департамента полиции.

Купатадзе сменил на этой позиции Мамуку Челидзе. «Civil Georgia» пытался уточнить, где продолжает работать Мамука Челидзе, но в МВД нам объяснили, что они не могут предоставить нам больше информации, чем уже обнародовано агентством.

По данным МВД, Теймураз Купатадзе имеет многолетний опыт работы в том же ведомстве. В разные годы работал на различных руководящих должностях в министерстве.

