Внешняя торговля Грузии в январе-июне увеличилась на 35,4%

Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 19 июля, в январе-июне 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года объем внешней торговли увеличился на 35,4% и составил 8,5 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 35,6% до 2,6 млрд долларов США, а импорт на 35,3% до 5,9 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 3,4 млрд долларов США, что составляет 39,6% внешнеторгового оборота.

В январе-июне 2022 года Турция возглавляла список крупнейших торговых партнеров Грузии с 1,3 млрд долларов США. Далее следуют — Россия с 962,2 млн долларов США; Китай – 922,5 млн долларов США; Азербайджан – 632,2 млн долларов США и США – 526,5 млн долларов США.

В тот же период крупнейшим торговым партнером Грузии по экспорту был Китай с 400 млн долларов США; Далее следуют Азербайджан — 287 млн ​​долларов США; Россия – 256,5 млн долларов США; Турция — 254,1 млн долларов США и Болгария — 225,9 млн долларов США.

Что касается импорта, то крупнейшими торговыми партнерами Грузии были — Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан — 1,04 миллиарда долларов США; с 705,7 млн ​​долларов США; с 522,5 млн долларов США; 380,4 млн долларов США и 345,2 млн долларов США.

В январе-июне 2022 года крупнейшими экспортными товарными группами были медные руды и концентраты – 533,1 млн долларов США; Далее следуют: Ферросплавы — 301,6 млн долларов США; Легковые автомобили – 269,3 млн долларов США; Азотные удобрения — 165,8 млн долларов США; вина виноградные натуральные – 99,8 млн долларов США; Электроэнергия – 53,8 млн долларов США; алкогольные напитки – 52,8 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 49,2 млн долларов США; Минеральные и пресные воды – 44,8 млн долларов США; Золото обработанное или полуобработанное или в виде порошка — 43,5 млн долларов США; Остальные товары – 944,8 млн долларов США.

Что касается импорта, здесь крупнейшими товарными группами являются легковые автомобили — 606,8 млн долларов США; Далее следуют: нефть и нефтепродукты – на 576,8 млн долларов США; медные руды – 416,3 млн долларов США; Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 232,3 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 195,3 млн долларов США; Телефонные аппараты – 125,5 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним – 96,2 млн долларов США; Прутья из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 50 млн долларов США; Бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, катки – 47,5 млн долларов США; Грузовые автомобили – 44,6 млн долларов США; Остальные товары — 3,5 млрд долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)